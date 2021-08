Uno de los mayores placeres en la vida es el sexo. A través de distintos estudios, se ha demostrado cuáles son los beneficios del sexo: reduce el estrés, ayuda a conciliar el sueño y genera endorfinas, entre otros. Actualmente, la mentalidad está mucho más abierta en cuanto a la sexualidad, poco a poco se está abandonando el hecho de que se considere como un tema tabú. Cada vez hablamos con más naturalidad de placer, orgasmos y juguetería erótica.

Desde hace ya 13 años, el día 8 de agosto se celebra el Día Internacional del orgasmo femenino, un día necesario para visibilizar el placer femenino, para reivindicar la importancia del placer femenino. Durante mucho tiempo, la sexualidad femenina ha sido invisibilizada socialmente y los expertos dicen que es una de las razones por la cual a muchas mujeres les cuesta llegar al orgasmo e incluso muchas de ellas jamás han experimentado un orgasmo durante sus relaciones sexuales.

¿Por qué no existe un Día del orgasmo masculino?

Pero entonces, ¿por qué no existe un día en el calendario dedicado al placer masculino?. Esto es así quizá porque no ha sido necesario visibilizar el placer masculino porque probablemente siempre se ha hablado más abiertamente sobre él, para hablar de una forma más natural y abierta sobre ello, sin caer en estigmas innecesarios. En cualquier caso, hemos avanzado mucho y podemos decir que hoy día se habla más abiertamente de sexualidad y en esto ha contribuido la naturalización del uso de juguetes eróticos tanto por ellas como por ellos.

Las obligaciones del día a día pueden terminar por agotarnos a nivel físico y mental. Bien sea en pareja o en solitario, encontramos múltiples opciones para conseguirlo y una de ellas y la más efectiva, es el sexo. El orgasmo masculino se ha concebido como más mecánico que el de la mujer y se le presupone más fácil de alcanzar. Que no exista un día en el calendario dedicado al placer masculino, no quiere decir que no se pueda innovar en los momentos íntimos de los hombres. “aunque pueda parecer lo contrario, existen mucha variabilidad de productos masculinos que permite al hombre nuevos placeres y variar las formas en las que se estimulan, en solitario o en pareja.“ nos cuentan desde la tienda erótica Diversual, especialista en todo tipo de juguetes y accesorios eróticos.

La popularidad de los juguetes sexuales para la mujer como los satisfyer es mayor y también lo es la cantidad de productos especialmente diseñados para ellas. Afortunadamente, la situación está cambiando y los productos enfocados en los hombres son cada vez más numerosos e innnovadores. Los succionadores pueden haber revolucionado el placer femenino pero los hombres no tienen nada que envidiar. Existen multitud de masturbadores masculinos que garantizan una experiencia diferente gracias a funcionalidades como efecto calor, de su capacidad para simular el sexo oral o de distintos modos de vibración que aseguran sensaciones inigualables a cualquier otro tipo de estimulación.

Nadie está libre de la rutina sexual por lo que la innovación en el sexo es necesaria y los juguetes eróticos son nuestros grandes aliados. Y no, no tiene por qué ser un asunto para disfrutar en soledad, muchas parejas los incluyen en sus relaciones sexuales para añadir juego a las experiencias, estimular las zonas erógenas y llegar al orgasmo de una forma diferente y más divertida.

El hecho de que se comercialicen juguetes enfocados exclusivamente al placer masculino, abre el debate sobre el hecho de que el orgasmo de los hombres también puede alcanzarse de otras maneras, donde intervienen otros factores. No es cuestión de necesitarlos o no, sino de abrir la mente para descubrir un mundo nuevo de sensaciones, sin prejuicios ni ideas preconcebidas.

Lo importante de los juguetes eróticos es encontrar cuál es el que mejor se adapta a nuestras necesidades y gustos. Existe un juguete ideal para cada persona, cada momento y cada necesidad preparado para hacernos disfrutar de una experiencia totalmente nueva y picante.