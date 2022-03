El juez ordena un examen médico del interno del CIE de Algeciras en huelga de hambre

Alberto Ruiz, juez decano de Algeciras, titular del Juzgado de Instrucción número 1 y responsable del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras, ha ordenado el examen médico por parte del forense de Mohamed, migrante que está en huelga de hambre desde el pasado 7 de febrero en protesta por su internamiento y orden de expulsión. Algeciras Acoge, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) y Claver vienen siguiendo el estado de salud del interno, para el que han reclamado que sea trasladado a un centro médico para recibir atención especializada ante su "preocupante" estado de salud.

El juez ha indicado a Europa Sur que aunque los informes médicos indican que actualmente el interno no corre riesgo vital importante, ha acordado que el próximo lunes sea trasladado hasta el juzgado con urgencia para que lo examine el forense. En todo caso, Ruiz advierte que no se le puede obligar a ingresar en un centro sanitario. "Siempre que se trate de una persona que voluntariamente decide hacer una huelga de hambre, su vida no corra riesgo y pueda decidir por sí mismo, nosotros no podemos hacer nada. Si empeorara su estado de salud hasta el punto de que haya riesgo vital y le impida decidir por sí mismo, el juzgado de guardia puede ordenar el internamiento no voluntario en un hospital", aclara el juez.

Algeciras Acoge, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) y Claver han estado siguiendo el empeoramiento del estado de salud de este interno, del que afirman que ha llegado a un punto en que supone "una amenaza real para su integridad física, entendiendo que carece de las condiciones necesarias para su permanencia en el centro de internamiento o para someterse a un desplazamiento para su expulsión", algo para lo que quedan 20 días de plazo. Mohammed está muy débil e incluso necesita ayuda para caminar, explican.

El 7 de febrero, Mohammed fue ingresado en el CIE de Algeciras con una orden de expulsión y con la determinación de iniciar una huelga de hambre contra esta y cómo se había tramitado. Desde entonces este interno solo ingiere agua y glucosa y su estado de salud va empeorando.