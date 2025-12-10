El ex director de Botafuegos Francisco Márquez Salaverri presenta sus memorias tras 45 años en prisiones

El Centro Documental José Luis Cano de Algeciras ha acogido este miércoles el acto de presentación del libro del ex director de la prisión de Botafuegos Francisco Márquez Salaverri. La obra lleva por título 45 años entre rejas. La desagradable realidad de las prisiones y en ella se recogen sus memorias tras más de cuatro décadas en el cuerpo de Instituciones Penitenciarias, incluyendo 16 años al frente del centro penitenciario algecireño.

El libro aspira a transmitir al público una visión honesta, directa y humana del día a día en las cárceles. Durante la presentación, el autor puso de manifiesto que a lo largo de toda su carrera profesional siempre abogó por el sentido común para el ejercicio de sus labores como director de los distintos centros por los que ha pasado, siempre buscando el beneficio de funcionarios e internos.

Junto al autor estuvo la teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor, y también participó en la presentación el comisario honorario del Cuerpo Nacional de Policía, Pedro Ríos.

El libro —de unas 552 páginas— no rehúye la crudeza del sistema penitenciario. Aun así, Márquez Salaverri defiende que, a pesar de sus defectos, hay mejoras a lo largo del tiempo: España ha recorrido “un camino bastante importante” en este ámbito, como se expone en sus páginas.