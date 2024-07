Un estudio concluye que La Piñera, El Saladillo, La Yesera y Pescadores tienen la esperanza de vida más baja de Algeciras

Algeciras/El último informe del Observatorio de Desigualdad de Andalucía concluye que Algeciras es una ciudad donde las desigualdades urbanas y sociales impactan "de forma diferencial y preocupante" en las personas que habitan las distintas barriadas del municipio. Esta disparidad repercute directamente en la baja esperanza de vida de algunas zonas.

"Así, se identifica una brecha bastante acuciante especialmente en La Piñera, El Saladillo y La Yesera, donde se registra una alta tasa de mortalidad en relación con el resto de la ciudad. Y ello a pesar de que la población que habita en estas zonas es más joven", concluyen Rocío Vela- Jiménez y Antonio Sianes, de la Universidad Loyola Andalucía.

Añaden que, en términos de renta media por hogar, que los mayores "niveles de privación" se producen "de manera incisiva" en la zona sur, compuesta por El Saladillo, La Piñera, La Yesera y Pescadores. "Con rentas inferiores a 20.000 euros anuales por hogar, estos barrios se ven afectados por una brecha económica que los separa del resto de la ciudad, especialmente de aquella nueva Algeciras que ha crecido hacia norte y sur con viviendas de nueva planta, como en la Colonia San Miguel-Los Pinos o San García". Expone el informe que en estas áreas urbanas, donde se ha asentado una población con mayor poder adquisitivo, los niveles de renta duplican, y en algunos casos triplican, los de las barriadas más desfavorecidas.

Uno de los factores que explican este bajo nivel de renta, y sobre todo su desigual reparto, es el educativo ya que uno de los principales obstáculos para conseguir el bienestar es el difícil acceso al trabajo y, en consecuencia, la falta de ingresos. En esa línea, también en la zona sur, "apenas el 25% de la población posee estudios superiores, impactando en las posibilidades de acceder a un empleo y tener una renta media por hogar que asegure un mínimo de calidad de vida, tanto en lo referido a cubrir necesidades básicas de alimentación como a asegurar una vivienda digna".

"A pesar de existir una población eminentemente joven, con una media de edad de 41 años, Algeciras presenta una tasa de desempleo que supera la media tanto de la provincia de Cádiz, como de Andalucía y España, situándose en el 28,2%. Como cabría esperar, esta situación se agrava de forma exponencial en los barrios de la zona sur y del oeste al casco urbano. Pero también se manifiesta de forma relevante en el centro de la ciudad, coincidiendo con la propia zona del puerto, donde la tasa de desempleo supera ampliamente el 30%", ponen de manifiesto Vela-Jiménez y Sianes.

Muchas de las desigualdades urbanas de Algeciras nacen de su particular ubicación geográfica. "De un lado, la actividad portuaria ofrece sustanciales oportunidades laborales en relación con el sector servicios y de transporte de mercancías, así como facilita la presencia natural de una gran interculturalidad. No en vano, hoy se encuentran censados 10.104 migrantes (de los cuales casi el 63% provienen de Marruecos), lo que supone más de un 8% de su población. Sin embargo, de otro lado, ambas circunstancias vienen impregnadas de una sensación de inseguridad que vertebra y atraviesa la vida en la ciudad, tanto en relación con el tráfico de drogas que se deriva de su posición estratégica y su intensa actividad portuaria, como en una delicada convivencia intercultural que no siempre se gestiona en positivo".

Esta "multipolaridad social" del municipio, junto a la limitación natural que impone el mar, alimentan una configuración urbana caracterizada por la fragmentación a distintos niveles. El informe no es optimista. "Un primer eje de fragmentación es el que hoy divide la ciudad entre la vieja y nueva Algeciras. Esta última crece en dos direcciones, hacia el norte y hacia sur, sea a través de viviendas unifamiliares o de urbanizaciones de pisos de nueva construcción, que albergan a población con un nivel socioeconómico medio-alto. La vieja Algeciras, por su lado, se mantiene concentrada alrededor del centro urbano, condicionadas su regeneración física y sus dinámicas sociales por la actividad portuaria. Es en esta área donde se concentran las zonas más desfavorecidas, especialmente en la parte sur y oeste del casco urbano, que se caracteriza por promociones públicas de viviendas construidas a partir de la década de los 40, e intensificada a partir de los años 60-70. Estas áreas urbanas presentan hoy una profunda vulnerabilidad residencial en relación con el resto de Andalucía y el conjunto de España, de difícil solución", concluye.

Curiosamente, los barrios con más graves índices de exclusión social no se encuentran en la periferia del municipio. "Sin embargo, sí que están configurados por fronteras tanto físicas como simbólicas, que dificultan su acceso y conectividad con el centro de la ciudad", matizan los autores del estudio. "Por un lado, las propias vías del tren, que rasgan el territorio en dirección este-oeste, y por otro, áreas comerciales e industriales que suponen una barrera que separa a estos barrios de la vida de la ciudad".

Una calle que sube hacia "el cerro", la parte alta y más conflictiva de La Bajadilla. / Erasmo Fenoy

Finalmente, junto a las descritas, también hay "otras zonas desfavorecidas" que el crecimiento urbano ha acabado por integrar en el municipio. Situadas al oeste del centro, barriadas como La Bajadilla o Los Pastores forman parte del continuo urbano. "En estas zonas se intensifican situaciones de exclusión que se derivan de la propia problemática que presenta la ciudad, como son la alta presencia de población migrante o los graves problemas originados por el tráfico y consumo de drogas".

Corregir la cronificación de la pobreza

El estudio que acaba de publicarse y en el que han participado varios profesores y la Oficina de Cooperación de la Universidad de Sevilla (US), se centra en las doce ciudades andaluzas mayores de 100.000 habitantes (las ocho capitales provinciales, Algeciras, Jerez de la Frontera, Marbella y Dos Hermanas) y ha contado con la participación de seis universidades de Andalucía. Utiliza como ámbito espacial de referencia las secciones censales, que observan el comportamiento de cuatro indicadores: nivel de formación, desempleo, renta media por hogar y mortalidad.

Este informe investiga conjuntamente por primera vez los patrones de segregación socioespacial de muchas ciudades andaluzas, una información muy valiosa que puede ayudar a las administraciones públicas a tomar decisiones que corrijan la estigmatización y la cronificación de la pobreza. "El objetivo fundamental es poner en la agenda de los responsables públicos, de los agentes sociales y de la población esta realidad para alcanzar compromisos precisos y verificables para erradicar la desigualdad", ha recogido la US en su comunicado.

Los desperfectos de la barriada de La Piñera de Algeciras, en imágenes / Erasmo Fenoy

No obstante, para poder profundizar "con más rigor" en el análisis de las desigualdades urbanas es "necesario" que el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía incorpore información por barrios en la Encuesta de Condiciones de Vida. Para reclamarlo, el Observatorio compareció ante la Comisión de Transformación Económica, Conocimiento y Universidades del Parlamento de Andalucía, pero "hasta ahora nada se ha hecho al respecto".

"Contar con esta información es de vital importancia si realmente las políticas públicas se disponen a frenar los condicionantes que están perpetuando situaciones de exclusión y aumentando las desigualdades. Desigualdades que, según el código postal, definen la esperanza de vida entre quienes habitan en la misma ciudad", ha concluido la US.