Estudiantes de dos institutos de Algeciras debaten sobre los riesgos para la salud del vapeo

Un total de 250 estudiantes de los institutos de Educación Secundaria Getares y Federico García Lorca, de Algeciras, han participado este viernes en un torneo debate sobre el vapeo celebrado en el Auditorio Millán Picazo del municipio. Esta es una iniciativa de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, en colaboración con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que pretende concienciar de los riesgos para la salud de una práctica extendida entre los jóvenes y percibida, de manera errónea, por éste y otros colectivos, como una práctica inocua.

La delegada territorial de la Consejería de Sanidad, Eva Pajares, y el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, José Ángel Aparicio, han sido los encargados de abrir esta actividad en la que alumnado de cinco clases de cuarto de la ESO del IES Getares y cuatro del mismo curso del IES Federico García Lorca participan en un concurso dialéctico sobre cuestiones que previamente y durante semanas han trabajado en sus centros con los tutores.

Los estudiantes, en intervenciones de cinco minutos, abordan temas relacionados con el vapeo, tales como como la regulación de la publicidad, la ética empresarial en productos que se saben nocivos para la salud, el papel de ‘influencers’ o los efectos sobre la salud; se posicionan a favor o en contra de algunos de los postulados y son elegidos para continuar en función de su argumentación y una serie de parámetros que considera el jurado.

La actividad está coordinada por el enfermero referente de centros educativos del Centro de Salud de Algeciras Sur-El Saladillo, Francisco Javier Marín, y el enfermero referente provincial de centros educativos, Ceferino Prieto, y ha sido posible gracias a los equipos directivos de los IES Getares y Federico García Lorca y a los tutores de las clases participantes, que han trabajado esta cuestión con el alumnado.

La actividad es una de las muchas de promoción de hábitos saludables entre los jóvenes que impulsan las mencionadas consejerías de la mano de los profesionales de la Enfermería Referente en Centros Educativos con la colaboración del profesorado.

Una amenaza para la salud

En este caso, el origen de esta actividad es el hecho de que el vapeo se ha vuelto muy popular entre los adolescentes en los últimos años y ya es más común que fumar cigarrillos en este colectivo, según un informe coordinado por la Universidad de Glasgow y encargado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En España, según el Informe 2023 sobre Alcohol, Tabaco y Drogas ilegales en España, elaborado por el Observatorio Español sobre las Drogas y las Adicciones (OEDA), el 54,6% de los estudiantes de edades comprendidas entre los 14 y los 18 años ha probado los cigarrillos electrónicos al menos una vez en su vida. Esto supone un incremento de 10,3 puntos porcentuales respecto al dato de 2021, y sitúa el uso de estos dispositivos en el punto más alto de la serie histórica.

Los cigarrillos electrónicos contienen sustancias químicas y partículas finas que pueden irritar los pulmones y causar problemas respiratorios como tos, sibilancias y dificultad para respirar. Además, liberan sustancias químicas tóxicas como nicotina, formaldehído y metales pesados, que pueden tener efectos perjudiciales para la salud a largo plazo. Su consumo puede aumentar la presión arterial y la frecuencia cardíaca, lo que incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

En un plano psicológico, hay que tener en cuenta que el cerebro de los adolescentes está en pleno desarrollo y, por tanto, es especialmente vulnerable a los efectos de la nicotina, que puede afectar las funciones cognitivas y el control de impulsos. Este consumo está asociado a un mayor riesgo de desarrollar ansiedad y depresión, y hay estudios que lo vinculan con conductas de riesgo y un mayor consumo de otras sustancias adictivas.