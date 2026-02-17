La estudiante algecireña Gala Briones, ganadora de una beca en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas

Gala Briones Matarán, alumna del IES El Getares, ha sido la ganadora de la novena Beca de investigación en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), enmarcada dentro de la XII Edición de las Becas en centros nacionales e internacionales, otorgadas por la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras (FCTA) y la Asociación Amigos de la Ciencia.

Esta beca permitirá a la estudiante algecireña disfrutar de una estancia, del 23 al 27 de febrero, en uno de los centros de referencia en investigación del cáncer a escala global, situado en Madrid, en el que conocerá de cerca el trabajo de la Unidad de Imagen Molecular, a cargo de la doctora Francisca Mulero. La estudiante conocerá las técnicas de imagen que se llevan a cabo en animales de experimentación y verá su utilidad en la investigación contra esta enfermedad.

Las tres candidatas a la beca han sido valoradas por una comisión formada por personal de las entidades organizadoras que han tenido en cuenta sus expedientes académicos y otros méritos, así como una entrevista final que también realizaron las otras dos finalistas: Salomé Escrivá García, del IES Isla Verde, y María de la Palma Ruiz Salas, del Colegio Salesianos María Auxiliadora.

En el acto de entrega de la beca, celebrado este martes en el Edificio I+D+i del Campus Tecnológico, han participado el subdelegado del gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, la presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Susana Pérez Custodio, el delegado de Educación, Universidad y Medio Ambiente del ayuntamiento de Algeciras, Javier Vázquez Hueso, la presidenta de la Asociación Amigos de la Ciencia, Luisa Ballesteros, y el director general del Campus Bahía de Algeciras, también coordinador del Campus Tecnológico, Jesús Verdú.

Al iniciar el acto el coordinador ha puesto de manifiesto las dificultades con las que se ha encontrado la comisión para tomar la decisión final dado el alto nivel de las candidatas. Además, Verdú ha informado de que próximamente la FCTA ofrecerá más becas dentro de esta convocatoria.

Por su parte, la presidenta de Amigos de la Ciencia, entidad coorganizadora, ha señalado que con esta beca “reconocemos el talento y la vocación investigadora“ de los más jóvenes. La presidenta de la Mancomunidad se ha dirigido a las candidatas como “un ejemplo y esperanza de futuro”, mientras que el delegado del Ayuntamiento, Javier Vázquez, ha puesto de relevancia el papel de la FCTA como impulsora de la investigación en la comarca, tanto a nivel universitario como en niveles educativos previos.

Antes de dar paso a la entrega de diplomas, Javier Ros ha destacado el orgullo que supone el alto nivel de las candidatas y ha animado a la ganadora a sacar el máximo rendimiento a la experiencia, nombrando como referente al científico algecireño Asier Unciti, actual líder del Edinburgh Cancer Research Centre en Edimburgo (Gran Bretaña) y recientemente distinguido con el Premio Patrimonio de Algeciras 2025.

Esta beca está financiada por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía.