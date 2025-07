La estación de autobuses de Algeciras en precario: paneles informativos sin funcionar y taquillas cerradas

Algeciras/La estación de autobuses San Bernardo de Algeciras presenta una imagen de abandono total, con paneles informativos que sin funcionar, con taquillas del Consorcio de Transportes del Campo de Gibraltar cerradas, sillones sin reposabrazos, enchufes para los usuarios que no funcionan, relojes que no están en hora y con trabajadores asumiendo a duras penas las dudas y el caos derivados de estas circunstancias en plena temporada alta de verano.

El fallo en los paneles informativos que se encuentran en la entrada no es nuevo. Ese negro absoluto que se da tanto en el panel de entrada como de salida y que desespera al usuario que quiere saber cuánto falta para su viaje ya se produjo a inicios de este año, cuando CCOO denunció "el lamentable caos" derivado de la avería de estas pantallas, en coincidencia con la temporada de Navidad.

Comisiones Obreras denunció entonces las deficiencias de mantenimiento en estas instalaciones, que aún persisten, como la falta de funcionamiento del elevador desde hace años, puertas automáticas averiadas y el mal estado de los urinarios, entre otros. En marzo de este año, el Pleno del Ayuntamiento de Algeciras validó la concesión de la estación de autobuses a Comes.

Pantallas de información averiadas de la estación de autobuses de Algeciras / Vanessa Pérez

La precaria situación del servicio repercute directamente sobre los usuarios, muchos de los cuales deambulan despistados y sin brújula que les guíe por la estación, y los trabajadores, que hacen las veces de cicerones improvisados en una estación que no dispone de una señalización adecuada.

"Los usuarios, a veces, la pagan con nosotros. No comprenden que personas que no trabajamos para determinados viajes, que dependen del Consorcio, no sepamos más de lo que ellos ven. E imagina ahora, en pleno verano, con turistas ingleses. Hay veces que hemos tenido que atender a personas mayores que no pueden leer los carteles que han dejado en la taquilla que mantienen cerrada", manifiesta uno de los empleados de la estación.

La Feria de La Línea y la de Tarifa, dos de los destinos más populares desde la estación de autobuses, están a la vuelta de la esquina, mientras que por el momento se desconocen fechas para solventar la mayoría de estos problemas recurrentes, a los que se añade que el aire acondicionado del recibidor de la estación "jamás se conectó porque las puertas nunca funcionaron".