Un espectacular doble arcoíris inunda de colores el estrecho de Gibraltar

Un espectacular doble arcoíris ha sorprendido este viernes por la mañana a numerosos vecinos de Algeciras y de distintos puntos del entorno del Campo de Gibraltar con una llamativa estampa tras el paso de un frente de lluvia que descargó precipitaciones durante las primeras horas del día.

El fenómeno pudo observarse con claridad poco después de que comenzara a abrirse el cielo. La combinación de chubascos intermitentes y la aparición del sol permitió que el arcoíris se dibujara con intensidad sobre el horizonte, ofreciendo una imagen especialmente visible desde zonas elevadas de la ciudad y desde espacios abiertos del litoral.

En algunos puntos de Algeciras, el arcoíris parecía enmarcar edificios históricos y palmeras del casco urbano, como ocurrió en la Plaza Alta con la Iglesia Nuestra Señora de La Palma, lo que llevó a muchos ciudadanos a detenerse para fotografiar el momento con sus teléfonos móviles. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente por redes sociales, donde numerosos usuarios compartieron la escena captada desde diferentes barrios y miradores de la comarca.

El espectacular doble arco iris, visto de Algeciras. / J. J. Y.

El fenómeno también fue visible desde varias localidades del entorno del Estrecho, donde la apertura de claros entre las nubes permitió apreciar con nitidez los distintos colores del arco.

Los expertos recuerdan que el arcoíris se produce cuando la luz solar atraviesa las gotas de agua en suspensión tras la lluvia. La luz se refracta y se descompone en los colores del espectro visible, formando el característico arco multicolor cuando el sol se sitúa a baja altura respecto al horizonte.

Tras una mañana marcada por la inestabilidad meteorológica, la aparición del arcoíris dejó una de las imágenes más llamativas de la jornada en la comarca, aportando un breve momento de calma y color después de la lluvia.