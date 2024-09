España lleva en el bolsillo el mercado Ingeniero Torroja de Algeciras con el cupón de la ONCE de este lunes

Algeciras/Cinco millones y medio de cupones repartidos por toda España se ilustran con la imagen del mercado Ingeniero Torroja de Algeciras para el sorteo de este lunes de la ONCE. Una jornada en la que muchos algecireños han aprovechado para hacerse con uno de ellos y, si la fortuna no está de su parte, mantener el recuerdo del mismo.

Durante toda la jornada, los vendedores de la ONCE de Algeciras han estado repartiendo ilusión entre los vecinos, con especial protagonismo en el siempre concurrido mercado. La imagen que ilustra el cupón de este lunes muestra una panorámica exterior del edificio, instantánea tomada por el fotógrado de Europa Sur Erasmo Fenoy.

“Los mercados forman parte de nuestras vidas más cotidianas y también del paisaje y de la cultura de la ONCE y de nuestros vendedores, que tanta ilusión han repartido a tantos ciudadanos entre sus puestos”, manifestó la pasada semana la directora de la ONCE en el Campo de Gibraltar, Gema Valderrama, en la presentación del cupón. “Nos encanta presumir de Algeciras en toda España una vez más. Lo hacemos con mucho orgullo porque estamos muy orgullosos de esta ciudad y esta comarca, a pesar de las dificultades, en esta ocasión con su mercado Ingeniero Torroja como protagonista, que es un referente de primer nivel en nuestra ciudad. Y por hacerlo a través de un instrumento de solidaridad y de transformación tan útil para el conjunto de la sociedad como es el cupón de la ONCE, sobre todo en estos tiempos tan cargados de dificultades para tantas personas”.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado. Más de 20.000 vendedores integran su red de ventas en todo el país y pondrán a disposición de todos los españoles esta edición tan especial.