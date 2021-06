La Escuela de Arte de Algeciras, medio siglo fomentando la creatividad en un edificio único

El edificio que acoge la Escuela de Arte de Algeciras cumple este viernes 50 años en uno de sus mejores momentos tras un periodo de mucha incertidumbre en el que incluso se temió por su desaparición debido al importante deterioro que presentaba, que incluso obligó a desalojar las clases debido al riesgo de que el techo se desprendiera. Aunque la institución cuenta con más de 100 años de antigüedad (fue creada por el Ayuntamiento el 1 de marzo de 1911, aunque es probable que ya existiera con anterioridad a esa fecha una Escuela de Artes e Industrias no oficial), el edificio que la acoge en la actualidad fue inaugurado el 18 de junio de 1971 y le sirvió a su arquitecto, Fernando Garrido Rodríguez, recibir el Premio Nacional de Arquitectura en 1968. Además, está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).

Tras unos episodios en los que incluso se llegó a desprender un cascote de 50 kilos junto a Sala Oblicua del centro, en 2018 la Junta de Andalucía acometió con una inversión de 1,4 millones de euros la reforma integral del edificio, que ya está prácticamente finalizada, a la espera de algunos remates. Una vez consolidado el edificio -ahora también se ha instalado una nueva iluminación exterior- el equipo directivo del centro, encabezado por José Luis Villar, está centrado en seguir mejorando una institución única en la comarca. Es el único centro que ofrece Bachillerato Artístico en el Campo de Gibraltar, además de ciclos formativos de Grado Superior en Diseño Cerámico, Diseño Interior, Diseño Gráfico, Fotografía y Diseño Audiovisual que han dado “cientos de profesionales de primer nivel”, como destaca su director.

“Hemos resurgido un poco de la ruina, pero nos queremos tomar esta celebración de otra manera más positiva. Estamos despegando y queremos dar a conocer el gran edificio que tenemos en Algeciras y en la comarca, aunque es verdad que hemos pasado por un tiempo que parecía que no iba a aguantar. Quedan unos remates, hay pintores y personal con los últimos remates, pero el problema de seguridad y el peligro inminente de que se desplomara el techo sobre nuestras cabezas está ya solucionado”, explica Villar ante una celebración que se va a centrar en consolidar el trabajo recorrido y dar a conocer el trabajo educativo que realiza.

“Nuestra intención es no parar. Lo que nos preocupa es hacer de la Escuela de Arte no solo el edificio, que va relacionado directamente con la historia. Ahora nos vamos a preocupar en devolverle a la escuela lo que era, un referente no solo artístico, sino también profesional y cultural. La comarca no tiene parangón en este sentido. No hay nadie que forme artísticamente a profesionales en estos campos, como el diseño, como los podemos formar nosotros. Hay gente que muy reconocida, tenemos cientos de antiguos alumnos destacando en diseño, gráficas o el audiovisual. Nos están llamando de muchos sitios donde quieren que hagan prácticas”, afirma Villar.

Las salidas profesionales de la Escuela de Arte de Algeciras son variadas, todas relacionadas con la creatividad. “Cualquier empresa de la comarca necesita profesionales que estamos formando. Un fotógrafo para que les haga un reportaje profesional de su edificio, alguien que le haga publicidad de su empresa, que les diseñe un cartel, un letrero o su imagen corporativa. Todo eso lo estamos formando nosotros en la Escuela de Arte. Ese autoconvencimiento es con el que estamos trabajando ahora. No somos artistas, entre comillas, que se dedican a pintar. Estamos formando a profesionales de distintos ámbitos y eso es lo que queremos valorar y que se valore también desde fuera. Empresas de gráficas de la zona están deseando que les mandemos a nuestros alumnos a hacer las prácticas porque saben que están súper formados al nivel de profesionales de élite, no cualquier cosa”, hace hincapié José Luis Villar. El director del centro estima que el porcentaje de inserción laboral de estos estudios está en el 30 o el 40%, aunque la mayor parte ha optado por el autoempleo. Diseñadores gráficos y sobre todo fotógrafos han labrado una exitosa carrera tras formarse en la Escuela de Arte de Algeciras.

Para el próximo curso no habrá novedades en el centro, aunque se solicitará el Bachillerato de Artes Escénicas para que comience a impartirse en el curso 2022/23. “Queremos cerrar el círculo para que la escuela abarque el ámbito musical y de artes escénicas, en comunión con la fotografía, las artes gráficas y el audiovisual”, destaca Villar, que afronta su segundo año como director y asume la Escuela de Arte como algo suyo. No obstante, su padre, el ceramista José Luis Villar, fue profesor y director del mismo centro durante 25 años.