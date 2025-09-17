Reparada la avería que provocó un escape de gas natural junto al hotel AC de Algeciras y que obligó a cortar varias calles

Un escape de gas natural en la mañana de este miércoles en Algeciras, provocado por la rotura de una tubería en las obras de construcción de una promoción de viviendas junto al hotel AC, ha mantenido cortado el acceso de coches y peatones por varias calles a toda la manzana por un amplio dispositivo de la Policía Nacional y la Local. Efectivos del parque de Algeciras del Consorcio de Bomberos se desplazaron hasta el lugar para terminar con la fuga, muy cerca de la Clínica del Rosario. A las 15:00, el Ayuntamiento informó de que la avería ha sido reparada.

La carretera de El Rinconcillo, cortada al tráfico. / E.S.

El corte de calles, principalmente el que afecta a la entrada de Algeciras por la carretera de El Rinconcillo, provocó un enorme atasco en toda la zona. Además, muchas personas que a esta hora iban a retirar sus coches aparcados en algunas de las calles cortadas se encontraban a la espera de poder hacerlo. También, los vecinos que querían acceder a sus casas y garajes. En las ventanas de los edificios colindantes, muchos de ellos se asoman a las ventanas y balcones para hablar entre ellos y preguntar a los agentes por la situación. No se llegaron a producir desalojos.

Un policía nacional, en una de las calles cortadas por el escape. / R. M.

El incidente se produjo en la explanada de la calle Hermanos Portillo, en una obra de carácter privado a cargo del Grupo Fonsan, cuando una retroexcavadora perforó una tubería de gas y desató la alarma por el fuerte olor. La Policía Nacional y la Local confinaron a los vecinos de los edificios cercanos, situados a una distancia de entre 50 y 80 metros de la fuga, mientras los bomberos taponaron el escape.

Los técnicos de la empresa cerraron las llaves de paso para poder quitar posteriormente el tapa fugas y proceder a reparar la avería. Después de cortar la circulación de gas por la tubería, los bomberos realizaron comprobaciones para confirmar que no continuaba el escape y, entonces, se levantó la prohibición de circular en las calles de alrededor de forma progresiva.

Las caras de preocupación de las personas que viven o trabajan en la zona revelaban la tensión que se vivió durante la mañana. El Ayuntamiento hizo un llamamiento a la calma y recomendó a los residentes mantener ventanas y puertas cerradas. "También se ruega paciencia ante los cortes de tráfico que se están produciendo", subrayó en un comunicado. A partir de las 15:00, la circulación se fue normalizando en el barrio.