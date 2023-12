"La publicidad era el vehículo para canalizar todas mis inquietudes"

Su sencillez, modestia y la ausencia de protagonismo así como una vida discreta y una mente ágil y clara definen su personalidad. Le gusta pasar desapercibido. Tanto es así, que para desvelar su creatividad, incesante, sin freno alguno y a toda vela, prácticamente, desde la mañana y hasta la noche, me he empleado a fondo en esta entrevista para indagar más en su dilatada y próspera faceta profesional. Es una “barrera” prácticamente infranqueable, basada en la modestia, que casi nadie consigue sortear. Detrás, sin duda alguna, hay, además, una gran calidad humana. Tito Muñoz, nacido en Barcelona en 1957, es uno de los creativos publicitarios, ya jubilado, más reconocidos dentro y fuera de nuestras fronteras.

Muñoz se siente como en casa, pero antes de iniciar la entrevista, quiere advertir a los lectores: “Quiero aclarar que me ha liado Marcos. Yo procuro conservar un secreto. Nadie sabe que hago, a qué me dedico. Las mejores presunciones de mi barrio; que soy traficante de armas, que toco en una banda de rock & roll, pero me voy a entregar a las preguntas de Marcos y voy a responder de la forma más honrada que pueda.” Es de las pocas veces que ha quebrantado esa discreción, tan celosamente mantenida durante años.

Tito Muñoz está considerado haber sido uno de los cinco mejores creativos publicitarios en España y Europa. No es nada fácil llegar a la cúspide y mucho menos estar presente entre esa élite privilegiada del sector de la comunicación publicitaria. Solo en televisión, durante el año 2022 el gasto en publicidad superó los 12.000 millones de euros en total en las principales cadenas de implantación nacional, y solo en esos spots, que en su gran mayoría tienen una duración estándar de tan sólo de 20 segundos. Un tiempo en el que hay que conseguir que el target, los telespectadores, se inclinen a comprar el producto o servicio ofrecido. Las previsiones en publicidad, especialmente solo a través de internet, se estima que superaran los 2.600 millones de euros en 2027.

Su natural capacidad de visionar cual es el verdadero objetivo del anunciante a la hora de promover las ventas, lanzar un nuevo producto, diferenciarse de la competencia o simplemente mostrar visualmente una faceta del producto de una forma sencilla pero que atraiga la atención del espectador, no conoce límites, es su don innato. Esa cualidad, unida a una creatividad muy potente, marca esa diferencia en la calidad de sus anuncios. En él han confiado marcas tan importantes de nuestro país como; L'Aixartell, con un spot protagonizado por Orson Welles y rodado en la ciudad de Los Ángeles, a la que se trasladó con todo su equipo para la grabación de ese famoso anuncio. Mango, Danone y Renault, entre otros, forman parte de su palmarés.

-¿Qué te impulsó a residir en el Campo de Gibraltar?

-La culpa la tuvo el teatro, entonces yo era muy joven, inmortal e incluso, guapo. En Cádiz organizamos un grupo de teatro y nos trajo hasta aquí. Quiso la ironía del destino que me casara con una algecireña, que tuviera un hijo nacido aquí y aunque por mi trabajo necesitase Barcelona, nunca he dejado de venir a un lugar en el que soy feliz. Es más, yo pertenezco al Sur, incluso lo llevo tatuado. Es mi único punto cardinal.

-¿Por qué decidiste dedicarte al mundo de la publicidad?

-Desde muy pequeño escribo, dibujo, pinto, hago juegos de palabras y entendí que la publicidad era el vehículo para canalizar todas mis inquietudes y coincidí en un momento de revolución en la comunicación. Recuerdo ir en un autobús en Barcelona y ver un anuncio que decía: "Espera a llegar a casa para pellizcar". Era una campaña incógnita para Avecrem. La hizo la mejor agencia de publicidad de aquel momento. Me ofrecí a ellos y me ficharon enseguida.

"Yo pertenezco al Sur, incluso lo llevo tatuado en mi brazo. El Sur es mi único punto cardinal. Aquí soy feliz"

-En tu opinión, ¿qué cualidades debe reunir un buen anuncio para incitar a comprar?

-La comunicación, precisa, por encima de todo, ingenio. En segundo lugar; criterio, necesita valor, saber arrojarse al vacío, destacar el punto diferencial y singular que tiene aquel producto. Es lo que necesita cualquier anuncio y creativo. Confieso que en todo cuanto hago me valgo de la seducción. Hay que seducir.

-Has trabajado con grandes profesionales, como Douglas Milsome, director de fotografía de películas como 'La Chaqueta Metálica', de Stanley Kubrick. ¿Cómo fue esa experiencia?

-En aquella época, yo no dejé nunca el ejercicio de mi profesión, como director creativo y empecé ha hacer mis pinitos como realizador. Era frecuente entonces que las productoras nos pusieran un director de fotografía extranjero y de repente me encuentro en Almería trabajando con Douglas Milsone que me preguntaba; Tito, ¿te parece bien donde está colocada la cámara? Yo me cagaba patas abajo. Tito, ¿te parece bien el encuadre? Es uno de los mejores fotógrafos al servicio de la publicidad.

Una creatividad sin horarios

La creatividad no tiene horario en la vida de Tito Muñoz. Confiesa que le surge en cualquier momento del día o de la noche, y aunque ya está jubilado, se siente muy atraído por su profesión. Las ideas le afloran de forma espontánea, es como un tsunami en su mente, por lo que lleva un pequeño cuaderno consigo para anotar todos los detalles. No quiere que ese tren de matices se escape.

Su trabajo es ampliamente reconocido por el sector publicitario y prueba de ello es que ha sido galardonado en el Festival de Cannes con más de 16 Leones de Oro. No solamente los spots televisivos son su única faceta creativa, también lo es la poesía y ha tenido la deferencia de crear una exclusiva e inédita dedicada para los lectores de Europa Sur, que él mismo recita en el vídeo de la entrevista, acompañado a la guitarra por el maestro Efraim Silva, venezolano, que actualmente reside en el Campo de Gibraltar.

Durante uno de los certámenes internacionales de poesía que se celebran en Granada, le pidieron, junto a Joan Manuel Serrat, que lo clausurase con la lectura de una de sus poesías. Y ya que hemos mencionado a Serrat, uno de sus mejores amigos, compuso para él la letra de su canción Tarrés, de su LP Cansiones, editado en el año 2000. Para Víctor Manuel compuso la letra del single El Perro en el Garaje, lanzado en el año 2004. La ópera tampoco ha estado ausente en sus obras.

Ser dibujante es otra faceta más de su amplio espectro creativo en el que ha expuesto en distintas galerías. Como escritor es el autor de libros como; El Gran Strómboli, Retorno a Moulinsart, Sobras Escogidas, Sonados, Treinta de Febrero. No son los únicos y gozan del reconocimiento de la crítica por su singularidad y particular visión de su narrativa. Pese a que muchos puedan opinar lo contrario y sorprenderse, Tito Muñoz aclara que “sinceramente, lo que yo escribo no contiene ningún mensaje social. Yo lo que hago es plasmar la realidad, una foto de la realidad y no puedo evitar que la realidad contenga cosas feas, lo horrible que contiene la realidad. Simplemente lo transmito.” Es literatura no comercial. La vida misma desnudada a través de su personal visión del mundo; sin censuras, tapujos ni límites y con plena libertad expresiva. En pocas palabras: Creatividad en su estado más puro.