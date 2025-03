“La saeta es patrimonio inmaterial de Andalucía y la Semana Santa”

Algeciras/Noelia Pérez Arias será la encargada, el próximo domingo 30 de marzo, de honrar al tradicional cante de la saeta, estrechamente vinculado a la Semana Santa.

Esta algecireña acaba de recibir el Premio Colegiación Ángel Luis Serrano Casal, del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, por haber obtenido el mejor expediente académico durante el curso 2023-2024 como estudiante de la Universidad de Cádiz en la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

Además, ha sido distinguida con varios reconocimientos, como el Premio Extraordinario de Fin de Grado de la Facultad de Ciencias del Trabajo, el Premio Andaluz Acsyma a Mejor Expediente Académico en Ciencias Sociales 2024, el Premio Ateneo de Cádiz a la Excelencia Académica 2024, así como una Matrícula de Honor en su Trabajo de Fin de Grado sobre Los Derechos Colectivos de los Trabajadores en la Era Digital.

Pregunta.Regresa una nueva Cuaresma y es agradable verla de nuevo subida a un atril.

Respuesta.Así es, felizmente. Hace dos años tuve el privilegio de ser la pregonera juvenil [en 2023] y un año después me llega el nombramiento, algo que me supuso una tremenda ilusión. Ilusión y miedo, al convertirme una de las exaltadoras de la saeta más jóvenes de la trayectoria y la responsabilidad que ello conlleva pero lo afronto con mucha emoción. He notado muy cercano el apoyo de Manuel Arcas -presidente de La Levantá- y de mi buen amigo y contertulio Emilio Carrasco, que además será mi presentador.

P.¿Qué supuso el pregón juvenil y cómo encara la exaltación?

R.Un desafío importante, gran un reto personal. Lo afronté igualmente con miedos e inseguridades pero con una gran satisfacción. Una forma parecida con la que me dispongo a vivir la exaltación de la saeta aunque mis interés y desarrollo en el mundo de las hermandades, así como por todo lo que rodea a la Semana Santa, me ha permitido vivir y conocer el mundo de la saeta. Cuento además con raíces sevillanas, una ciudad a la que estoy muy vinculada por familia, amistades y devoción a la Esperanza Macarena. Imagen a la que he podido escuchar grandes saetas, entre otras muchas emblemáticas aquí en Algeciras.

P.¿Qué significa para usted la saeta?

R.No es un medio de expresión más, para mí es patrimonio de la Semana Santa, un arte que trasciende incluso lo religioso. Es una confluencia de culturas como la propia Andalucía, es una parte muy importante del patrimonio inmaterial de esta tierra y que tenemos la responsabilidad de conservarlo, más allá de su vínculo a la religiosidad popular.

P.¿Dónde estaría una saeta perfecta?

R.Sin duda, en la calle Tarifa un Miércoles Santo, a la altura de la Floristería de Diego Valencia. Tiene recogimiento romanticismo, lo tiene todo. Un lugar privilegiado.

P.¿Cree que corre peligro de perderse la saeta en Algeciras?

R.Es cierto que ha decaído un poco en últimos años, pero esos actos, como la exaltación, deben valer para ponerla en valor, impulsar y dar visibilidad a esa herencia. Para mí es un placer anunciar que una saetera como Naomi Santos, que tiene un nombre en el panorama musical, participe. Ella es una gran baluarte de este cante y de su legado.

P.Este acto viene de la mano de la Tertulia La Levantá, ¿qué papel cree que ocupa la entidad en la ciudad?

R.Para mí, fundamental aunque en ocasiones parezca que podría pasar desapercibido. La Semana Santa tiene su sentido religioso y gira en ese contexto cristiano pero, también, hay mucho más allá. Tiene un gran impacto a nivel social, patrimonial, cultural, artístico, artesano, musical, etc. Es una herencia y tradición que pasa de padres a hijos y la Levantá, entre sus objetivos, mantiene guardar ese legado.

P.¿Se ve vinculada a ella?

R.No soy contertulia, pero estoy estrechamente ligada a su comunidad. Apoyo y aplaudo esta labor que hace.

P.¿Guarda algún significado especial pronunciar la exaltación a sólo unos centímetros del altar mayor de La Caridad y los titulares del Miércoles Santo?

R.Más especial, imposible. El entorno es perfecto (patio del Museo Municipal), tan cerca de mis titulares de la capilla de la Caridad.

P.¿Qué le sobra y falta a la Semana Santa?

R.Probablemente la conflictividad que está ganando espacio en los últimos años en las hermandades, divisiones y que las personas a veces buscan estar por encima de la corporaciones, una suerte de afán de protagonismo. Quizás sí le faltaría más sentido y significado a la palabra hermandad, por lo que se abrazan ambas reflexiones. Sin unidad no podremos conseguir objetivos.

P.¿Le faltan saetas?

R.Nunca se debe perder y es fundamental preservar esa arista de nuestras raíces.

P.Si supiera cantar: ¿a quién y qué le cantaría?

R.A mi Cristo de la Buena Muerte y a la Virgen del Mayor Dolor. En la exaltación dibujo una pequeña letrilla que podría adaptarse.