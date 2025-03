“El Año Jubilar nos permitió hacer crecer la devoción por la Virgen de la Palma”

Algeciras/Ismael Vargas (San Fernando), afincado en la ciudad desde hace un cuarto de siglo será el encargado de pregonar la Semana Santa de Algeciras el próximo domingo, 5 de abril

Pregunta.La lluvia era muy necesaria pero ya está bien, que aún guardamos un recuerdo amargo de 2024…

Respuesta.Hay muchos días en el calendario para esa lluvia, tan necesaria, pero que no coincida con la Semana Santa. El año pasado apenas llovió y todo se concentró en esas fechas. Seamos optimistas, están los pantanos en su punto y ahora llega el momento del buen tiempo y de disfrutar de nuestra Semana Santa plenamente.

P.¿Cómo nace su vínculo con Algeciras? ¿Y con su Semana Santa?

R.Arranca en los años 90 con la llegada de mis abuelos a la ciudad. A partir de ahí comienzo a venir, a pasar temporadas y, por supuesto, a conocer ligeramente su Semana Santa en esa época. Sería algo más tarde, sobre inicios de los 2000, cuando me traslado definitivamente, con algún que otro regreso a mi natal San Fernando. Ahí se inician mis recuerdos cofrades. Guardo en la retina momentos únicos como la Borriquita, por la mañana, en San Isidro o la salida del Mayor Dolor, a cuyo palio le colocaban los candelabros de cola fuera de la Caridad. También, la penitencia caminando tras el Medinaceli, ocupando toda la calle Mataderos o la salida del Nazareno, con el fiscal llamando a la puerta entre aplausos. Una Semana Santa que hoy ha cambiado mucho, a mejor.

P.Si queremos buscarle, le encontraríamos cerca de la Virgen de la Palma.

R.Siempre fui muy mariano. Por eso, desde mis primeros años aquí, me atrajo mucho la Virgen de la Palma. Nació en mí una devoción muy personal y cercana con la patrona que hasta hoy mantengo y crece día a día.

P.¿Qué supuso para, como hermano mayor, vivir el centenario del patronazgo?

R.Mucho trabajo, con una enorme ilusión, pero un gran esfuerzo por sacar adelante un proyecto así. Conseguimos alcanzar metas y efemérides que parecían imposibles. Se logró una gran implicación y participación de toda la ciudadanía e instituciones, juntos por ese objetivo común. Fue especial ver discurrir a diario a familias enteras, peregrinos y visitantes para lograr la indulgencia plenaria y alcanzar el altar de la Palma. En lo personal, un orgullo vivirlo como devoto, en primer lugar, y como hermano mayor, aún más. Sin darnos cuenta, con todo ello, hemos logrado gracias al Año Jubilar hacer crecer enormemente la popularidad y devoción en Algeciras hacia la Virgen de la Palma, la alcaldesa perpetua.

P.¿Y la Magna Mariana?

R.La gran puesta en escena y momento cúlmen aunque son muchos los momentos claves de este centenario: la clausura del Año Jubilar y la visita del nuncio apostólico en España; los actos y agenda de eventos y por supuesto, la Magna Mariana, la primera en la historia de la ciudad. Fue único y especial contemplar cómo todas las dolorosas de la ciudad arroparon el rezo de la oración jubilar, su discurrir frente a una Virgen de la Palma entronizada y acompañada musicalmente, nada menos, que por el Carmen de Salteras, un día inolvidable. Me gustaría agradecer a todas las partes que lo hicieron posible, especialmente al Consejo Local por su implicación. Logramos dar el sitio que se merece a la Virgen de la Palma en Algeciras.

P.¿Cómo recibe el nombramiento como pregonero?

R.Naturalmente, me comunican de este deseo del Consejo Local. En primer lugar, supuso una gran sorpresa, gratamente inesperada, un orgullo tremendo y una responsabilidad. Haré todo lo posible por estar a la altura de lo que Algeciras merece.

Ismael Vargas.

P.¿Qué tipo de obra escucharemos desde el atril del Florida?

R.El pregón tendrá diferentes etapas. Reunirá historia, vivencias y momentos para la emoción y el verso. No he querido buscar referencias, el guión será mis sentimientos. A nivel personal, he preferido dejarme guiar por la autenticidad.

P.Si fuera sólo uno, ¿qué momento de la Semana Santa elegiría?

R.Es difícil, tengo muchos, pero si tuviera que decantarme, me inclino por un momento que me brinda la suerte de ser hermano mayor de La Palma. Ese instante en el que se detienen, para hacer estación de penitencia, cada una de las sagradas imágenes frente a la patrona. Especialmente con los titulares crístiferos, ese encuentro entre madre e hijo, frente a frente en la iglesia mayor. Lástima que las dimensiones de la puerta nos impidan el transcurrir de los cortejos por el interior de la misma.

P.¿Qué tenemos muy bueno y aún no nos lo creemos los algecireños?

R.A pesar de la relativa juventud de nuestra Semana Santa, ya que no conservamos imaginería del siglo XVIII, contamos con un patrimonio muy importante. Es digno de poner en valor contar, por poner sólo dos ejemplos, un manto de Rodríguez Ojeda o el magnífico paso de misterio de la Sagrada Mortaja. Tenemos la gran suerte de contar con un artista autóctono, como José Román, con importantes obras en nuestra ciudad y una Semana Santa en crecimiento y evolución, con nuevas hermandades que hace sólo 15 años no existían. Tenemos una comunión perfecta entre añejo y nuevo.

P.¿Qué le falta y sobra?

R.En general, sobran polémicas dentro de las hermandades y quizás nos falte unidad. No es algo exclusivo de Algeciras, ocurre en todas partes. Con humildad, sencillez y cariño, entre todos, conseguiremos poner en valor la gran labor social, solidaria y humana, lejos de ser objeto de la polémica, centrados en los valores cristianos.

P.Un deseo para la Semana Santa de 2025.

R.Que disfrutemos de la presencia de nuestras hermandades y devociones en la calle para trasladar ese mensaje y labor tan importante de llevar a Cristo y su madre a todos.