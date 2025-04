Fernando Trujillo: "El reto de la educación en Algeciras es la lucha contra la desigualdad"

Algeciras/Tiene nueva obra de teatro, titulada Alicia en la Residencia, y primer poemario, Diario del día después. Presentará ambas obras por separado en su ciudad, Algeciras, en los próximos días. Fernando Trujillo pasa por ser un gran desconocido entre sus paisanos, salvo para quienes pertenecen a su ámbito de trabajo, la educación. Es doctor en Filología Inglesa y profesor titular en el departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura en la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta, perteneciente a la Universidad de Granada, un trabajo que compatibiliza con el asesoramiento en formación, investigación y emprendimiento como socio de Conecta 13, una compañía derivada (spin-off) de la propia universidad granadina.

Trujillo ha llegado a contar hasta trescientas noches fuera de su casa en algún año. Ahora sigue viajando, pero no tanto. Ese tiempo pasado le sirvió para que le conocieran y apreciaran en muchas comunidades autónomas, instituciones y centro educativos. Imparte conferencias y cursos, y ha participado en algunas iniciativas destacadas como el Pacto por una Granada Educadora. Es muy inquieto, sí, practica un buen sentido del humor, y uno de sus secretos es el excelente manejo del tiempo del que dispone.

Pregunta.En Alicia en la Residencia escribe que a veces hay que perderse para encontrarse ¿Es usted el educador errante?

Respuesta.Por lo menos el educador viajero. Y por supuesto hay que perderse porque todo empieza con una pregunta y solo se hace preguntas el que está perdido. El educador necesita hacerse preguntas y hacer preguntas al que aprende. Mi faceta investigadora sobrevive porque afortunadamente hay preguntas por hacerse.

P.La duda está en su ADN educativo.

R.Claro, la duda, el cuestionamiento y la humildad de saber que no sabemos nada. Esto ya nos lo decían los clásicos, ¿no? El que crea que tiene explicaciones en un mundo tan complejo como el nuestro, con unos niveles de volatilidad, de incertidumbre, de ambigüedad tan grandes como vivimos, pues tiene que mirárselo porque realmente hoy no hay certeza de conocimiento por ningún lado. Ni siquiera en las ciencias duras. La Matemática o la Física están constantemente buscando realmente cuáles son las causas de las causas. Esta es una expresión que me gusta mucho utilizar.

P.¿Ha pasado el debate de ciencia versus religión al de ciencia frente a desinformación?

R.Sí, ciencia e ignorancia, claro, pero no ha cambiado gran cosa, eh. Es decir, la lucha entre el mito y el lobo es la misma exactamente. Lo que cambian son los tipos de explicación. Pero hoy se podría hablar de una religión de la desinformación en la que mucha gente cree a ciencia cierta, sin hacerse mayor cuestionamiento. Es decir, la desinformación hoy es dogma de fe.

P.Viene de la experiencia de FlamencOz, su primera obra teatral. ¿Cómo surgió?

R.Bueno, FlamencOz es un proyecto educativo. Es decir, es una obra literaria como producto derivado de un proyecto educativo. Es una propuesta de un centro educativo por trabajar la idea de la ciudad de Algeciras, la figura, en mi opinión, poco y mal conocida aún de Paco de Lucía y toda su profundidad y toda su trascendencia, y trabajarlo de manera activa. Entonces el centro educativo se plantea, en un principio, hacer un musical. Y cuando me buscan y me piden consejo, yo les propongo realmente entrar en el teatro.

P.¿Qué le está enseñando esa experiencia?

R.A mí personalmente, como educador, me está enseñando la versatilidad y la capacidad de un grupo de adolescentes que hacen el texto suyo, que lo incorporan a su bagaje cultural, que les permite descubrir una música que creemos que está viva, pero que solo está viva si somos capaces de transmitírsela a la juventud y a la adolescencia.

P.¿Y 'Alicia en la Residencia' es...?

R.Una necesidad, porque para mí la Residencia de Estudiantes es el sitio donde me tendréis que ir a buscar cuando me pierda. La primera vez que llegué allí casi vi fantasmas, es decir, era la sensación de que es un espacio mítico en el sentido de que allí hay algo especial, por la cual ha pasado una guerra, una dictadura y muchísimos cambios. También tenía ganas de jugar con el mito lorquiano y con la muerte de Lorca, que hoy por hoy sigue siendo inexplicable. Tenía ganas de explorar eso sin perder, por otro lado, el afán educativo, es decir, conectándolo con una posibilidad de que un centro lo tome e investigue tanto la literatura de la Edad de Plata, que es Lorca, y que es Concha Méndez, Josefina de la Torre, pero también por la literatura del Siglo de Oro, Calderón, etc...

P.¿Se ha explicado mal o poco el franquismo?

R.El franquismo se ha explicado mal y se ha explicado poco y con miedo, y utilizando el subterfugio de que sea el último tema del temario y por tanto casi no se llega, cuando debería haber sido el primer tema del temario. Comprendernos a nosotros mismos, el momento de crisis lógicamente política, pero también institucional y social y económica que fueron los años 30 en España. Y desde ahí comprender un golpe de Estado que genera una guerra devastadora que acaba realmente con lo mejor de la cultura del momento.

P.¿Y la Transición?

R.La Transición no existe como tema educativo, literalmente. Está demasiado reciente, sí, pero no porque no tengamos perspectiva histórica. Es decir, Javier Cercas puede escribir novelas, pero nosotros no podemos trabajarlas en clase. El proceso de memoria basado en el olvido se construyó desde la escuela. Es decir, la escuela es un agente de olvido y yo creo que es un profundo error porque debería ser un agente de comprensión.

P.¿Cuál es el estado de salud de la educación en España?

R.Es mejor de lo que sale en la prensa, mucho mejor de lo que creen o dicen algunos políticos y no tan bueno como nos gustaría que fuera. En realidad, en todas las evaluaciones internacionales salimos en la posición en la que debemos salir por inversión educativa. Entonces, ¿debemos mejorar? Sí. ¿El paciente está en la UCI? No es cierto.

Tenemos un problema con la capacidad crítica

P.¿Y la educación pública en Andalucía?

R.Bueno, el sistema de educación público es, junto a la sanidad, el gran tesoro, pero los tesoros pues también hay alibabás que aspiran a llevarse una parte. Entonces, es un tesoro que tenemos que cuidar. Nosotros no somos una comunidad pequeña, somos una comunidad enorme con mucha escuela rural que hace una labor pública de servicio público absolutamente fundamental. E históricamente hemos sido, además, una escuela innovadora. Creo que hay alguna de esas facetas en las que ya no somos líderes. Y creo que nos merecemos ser líderes y recuperar ese impulso innovador. Porque la educación no es estática.

P.¿Y cuáles son los retos de la educación en Algeciras?

R.Bueno, uno de los retos de la educación en Algeciras, en primer lugar, es la lucha contra la desigualdad. Eso lo tengo absolutamente claro. Soy un ferviente defensor del proyecto educativo de ciudad y todavía Algeciras no tiene un proyecto educativo de ciudad. Y se lo merece. Es decir, un proyecto que articule el trabajo que se hace desde los centros educativos. Pero que también detecte cuáles son los que se conocen como activos de educación. Es decir, fuentes activas de aprendizaje para la ciudadanía, desde cero hasta 99 años y siguientes. Todo eso hay que canalizarlo para que todo el mundo pueda alcanzar las mejores cotas de bienestar posibles.

P.¿Uno de nuestros mayores retos es la comprensión lectora?

R.Es un grave problema. No tanto la decodificación como la comprensión lectora. Hemos crecido con el "mi mamá me mima", que es una verdad absoluta, o debería ser siempre una verdad absoluta, pero una muy mala estrategia para enseñar a leer. Porque se queda en que la eme con la i suena a mí. Y lo importante es pensar por qué tu madre te mima y por qué tu padre te protege. Lo importante es la capacidad crítica a la cual nos lleva la lectura. Y ahí es donde tenemos un problema. Porque hoy la desinformación campa a sus anchas. Y sin esa capacidad crítica de comprensión lectora vamos a ser pasto de las llamas de la ignorancia.

Ejemplares del poemario y de la nueva obra de teatro del algecireño Fernando Trujillo / E.S.

P.Usted contribuye al mundo literario también con su primer poemario.

R.Sí, el primero como libro. No el primer poema, porque hay muchos en los cajones. Pero nunca había sentido la necesidad de publicarlo. Y en este momento de mi vida y de la vida de mi familia, pues sí he sentido la necesidad de publicar un libro de poesía. Desde el dolor. Sí, un libro de poesía duro, sin una sola página de concesión. Porque la historia sobre la cual gira lo convierte en un libro creo que muy narrativo.

P.Muy prosaico.

R.Sí, es decir, es un libro que habla sobre una realidad que no admite la poesía. Esa es un poco la contradicción en la que yo me quería mover. Hacer poesía sobre una realidad que no admite la poesía. Como es la muerte. Y la muerte infantil.

P.Desde una experiencia real.

R.Por supuesto. Nosotros en nuestra familia perdimos a mi sobrino. Y es una herida que nunca cura. Es decir, no se produce la curación. Especialmente en sus padres, lógicamente. Y yo sentía la necesidad de darle palabras a ese recuerdo y a ese dolor. En ese sentido, la poesía como género literario es un poco especial. No se puede forzar. O al menos yo no puedo forzarla. Tiene que llegar el objeto, tiene que llegar el motivo. Y yo sentí la necesidad, tras esta pérdida, de comprender escribiendo.

P.¿La muerte no es el final?

R.No, la muerte no es el final nunca. La muerte es el destino. Es decir, es lo único que tenemos garantizado como individuo y como especie. Sabemos que en un momento dado nacemos. Y lo único que tenemos seguro es la muerte, es el destino. Pero no es el final. Recuerdo a mi padre, a mis abuelos. Entonces, de alguna manera, están ahí. Ese es también parte del sentido del libro. Esa muerte no puede marcar el final tan pronto. Había que, de alguna manera, prolongar a través de la única herramienta que tenemos en educación, en política, en sociedad y también en sentimientos, que es la memoria. Nosotros somos básicamente memoria.

P.Investiga ahora sobre los retos que plantea la microbiología al ser humano.

R.Estamos investigando para comprender cómo el aprendizaje, que es realmente mi espacio de trabajo, puede ayudar a luchar contra algo que parece muy prosaico, pero no lo es, que es la resistencia antimicrobiana. Las superbacterias que están ahí, que cuando sales de Europa son un riesgo de primera magnitud. Y solo si aprendemos a manejar los antibióticos o a, si se puede decir así, a luchar contra las superbacterias, vamos a tener una esperanza como especie.

P.¿No le parece llamativo que dependamos de lo pequeño, de las abejas, de los microbios?

R.Absolutamente. La palabra clave es ecosistema. Y como especie, el ser humano no tiene una visión ecosistémica. Hemos llegado a un punto en el que eso nos podría matar como especie, no como individuo, que ya lo hace. Es decir, nuestro gran riesgo no son ni siquiera las guerras, son las bacterias, y son las superbacterias, y son los microbios, y tenemos que tomar conciencia de eso. Y un educador y una educadora tienen mucho que decir sobre eso.