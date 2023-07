“Unimos nuestros mundos musicales en un espectáculo lleno de colores”

El algecireño Chico Valdivia y el marroquí Faiçal Kourrich son dos de los tres músicos que impulsan The Aralorak Project, denominación o, más bien, una expresión cómplice con la que presentan esta noche junto al granadino Antonio Campos el espectáculo Los tonos del alma, que abre la novena edición del Festival Internacional de Guitarra Paco de Lucía. La escritora algecireña Emy Luna es la inspiradora de este encuentro que tiene Algeciras como puente y es Chico, que ejerce como director musical del proyecto, quien más habla en esta entrevista.

El violinista Faiçal Kourrich se dio a conocer en España con Juan Peña El Lebrijano, y ha trabajado con Dorantes y Pablo Alborán, como Chico Valdivia lo ha hecho con Rocio Jurado o India Martinez, y Antonio Campos ha cantado el baile de Mario Maya o Rocío Carrasco, entre una gran variedad y número de artistas. Antonio Campos es el tercero, cantaor y guitarrista, que también tocará el cajón en el espectáculo.

-¿Qué es The Aralorak Project?

-Chico Valdivia: Significa “Dame los papeles” en marroquí. Es una ocurrencia nuestra. Cuando íbamos de gira sobre 2008 con Diana Navarro, a Murcia, Faiçal siempre hacía el recorrido desde Sanlúcar, donde vive, pasando por Algeciras a por mí. Buscando el sitio, preguntamos al primero que vimos sobre cómo llegábamos a nuestro hotel y nos dijo “no sé, no sé”, y Faiçal le dijo “Aralorak”, y cuando nos enteramos qué significa todos lo empezamos a utilizar como nuestro saludo o como grito de salida a los espectáculos.

-¿Cómo surge el espectáculo?

-CV: Esto surgió en la preparación del pregón de Emy Luna de la Feria Real de Algeciras de 2013. Ella fue la que me propuso llamar para esa ocasión a Faiçal y a Antonio. Yo lo veía imposible porque estaban hasta arriba. “El no ya lo tienes, pregúntales”, me dijo. Ambos dijeron que contáramos con ellos. Les preparé un proyecto, con una sevillana, un romance a Miguelin, la intro de los barcos... Hicimos varios números musicales para el pregón de Emy y entonces fue cuando decidimos hacer un proyecto juntos. ¿Qué pasó después? Yo dejé de hacer producciones musicales, empecé a dar clases y también entré en el conservatorio aprovechando que aquí, en Algeciras, metían el quinto y sexto grados. Faiçal estaba descansando, pero cuando yo terminé estudios él empezó de gira. “Vamos a esperar”, nos dijimos, y luego Antonio igual. Así llevábamos diez años. Hace poco nos apareció una fecha en la que podíamos coincidir y Antonio me apretó para cogerla pero yo soy muy pausado, me gusta hacer las cosas bien. Al final somos seis músicos sobre el escenario.

-Se han reunido amigos.

-CV: Un marroquí, un algecireño y un gitano catalán criado en Atarfe (Granada) unen dos mundos, el flamenco de Antonio Campos y el árabe de Faiçal Kourrich, y yo como puente, que soy como Lola Flores, que ni canto ni bailo pero no te lo pierdas. No soy flamenco, ni soy clásico, ni popero, ni jazzero pero lo hago todo. Si nos ponemos en el punto de vista ortodoxo, no hacemos flamenco. “Aralorak” es un proyecto que nació hace diez años, que ha ido creciendo y madurando. Ya está horneado, y Algeciras será el punto de arranque. Cuando les planteé a Faiçal y a Antonio esto, les dije “quillo, estamos hasta las narices de trabajar para otros, que si para acá o para allá. Vamos a hacer un proyecto nuestro. Nuestras energías se unen muy bien”.

-Faiçal Kourrich: No hemos pretendido hacer una fusión sino que hemos aportado lo que somos cada uno. Yo, como Chico, no sé lo que soy, aunque los flamencos me adoran, y me dicen que toco muy flamenco, pero no sé lo que es eso.

-¿Si tuvierais que explicar lo que la gente va a escuchar?

-CV: Van a escuchar el mundo que compartimos los tres. Van a escuchar heavy, jazz, flamenco, música árabe, hay melismas árabes (canción o melodía breve), hay melismas flamencos. Hay momentos, cuando hemos estado ensayando, que me sonaba a Pat Metheny.

-Violín, guitarra, cante, percusión, piano... ¿Cómo se unen tantos y tan diversos instrumentos?

-CV: El tema del sonido en este proyecto es muy amplio. Te vas a encontrar una base pop con el concepto de batería y bajo. Luego está el color del violín que te lleva y te trae del clásico al árabe, pero es que Faiçal cambia, es único. Es difícil encontrar un música que una su amplias miras y su bagaje. Luego tenemos un cantaor flamenco, un cajón, luego el piano con carácter clásico, jazzero, flamenco, que también está, el clarinete de mi niño que suena a turco clásico, y está también la guitarra eléctrica, que es la parte rockera mía. Y hay sonidos más limpios, y otros procesados.

-¿Cómo definirías tu sonido, Faiçal?

-FK: Ahora se habla de Ara Malikian, Montalvo. Ellos tienen otro enfoque que nada tiene que ver conmigo. Lo mío es muy personal. Tengo mi propio sonido, educado en lo clásico y he escuchado también mucha música oriental. He vivido además en diferentes países. He dado la vuelta al mundo dos veces, y en todos los sitios me he empapado de sus músicas.

-Hay muchos matices entonces.

-CV: Hay muchos colores. Por eso lo llamamos Los tonos del alma, los tonos pueden ser los colores pero también en música son las llaves. Tiene ese doble sentido, pero también está el alma. Yo soy muy “pa dentro”, y además he vivido un proceso emocional que me ayudó a canalizar todo. Tenía un tapón que no veas. Estaba en la crisis de los cincuenta, y es una encrucijada, es la vuelta al jamón. Todo esto me ha ayudado.

-FK: Hay tonos violetas y ultravioletas, luces infrarrojas no siempre visibles al ojo humano.

-CV: Yo he buceado ahí. No es todo superficial. Me he entregado tanto a la gente que ahora estoy conmigo. Vamos a montar algo gordo. Me gusta, primero, dar lo máximo de mi y además estamos hablando del festival de Paco de Lucía y en Algeciras. Vamos a darle situación, dimensión, profesionalidad, caché, todo.

-FK: Paco de Lucía no es solo referente para Algeciras, sino para todo el mundo. Todos, incluso en Marruecos y países árabes, lo reconocen. Todos tenemos un poco de Paco de Lucía en nosotros. Y ahora es nuestro momento.