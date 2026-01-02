Brisa Fenoy vuelve a la música: “Ahora ha llegado mi primavera”

Tras tres años de silencio musical, Brisa Fenoy (Algeciras, 1991) necesitaba frenar un ritmo que la estaba “angustiando” y alejando de su bienestar. La artista reconoce en una entrevista concedida a Europa Sur que se vio atrapada por la presión de la inmediatez, la autoexigencia y los números que impone la industria; un entorno que define como “nocivo” cuando se vive sin recursos y sin una estructura sólida. “El mundo nos pide estar perfectos”, lamenta, y admite que trató de seguir ese ritmo publicando un tema cada mes, algo insostenible para una artista independiente.

Ese parón también tuvo que ver con un proceso personal profundo. Fenoy relata que salió de una relación con violencia de género que no identificó al principio como tal. Explica que logró romper ese ciclo gracias al apoyo de sus padres, su hermano y sus amigos y que ese proceso la dejó “mentalmente destrozada”. Esa experiencia la llevó a cuestionar la forma en que se relacionaba tanto con las parejas como con la propia industria: “Me relacionaba con la música de una manera tóxica y nociva”, reconoce.

Durante este tiempo decidió estudiar Psicología de forma online, lo que le ha permitido viajar sin abandonar la formación académica. Afirma que la disciplina del estudio, sumada a la meditación, el yoga, el deporte y su hábito de nadar a diario en el mar, la ayudaron a reconectar consigo misma. Todo ello, asegura, la centró en un presente sin pantallas ni presiones. Ese reseteo le ha devuelto la motivación: “Ahora ha llegado mi primavera y ha llegado la hora de salir”.

Fenoy subraya que la música es su motor vital y que estos años la ayudaron a entenderla de otra manera: equilibrando sus necesidades personales con las reglas del mercado. Cree que ese balance es la clave para dejar de ver la industria como un enemigo y para no perderse de vista a sí misma.

Nuevos proyectos en la música y el cine

Sobre su nuevo proyecto, adelanta que será completamente independiente, con Sony ATV como editorial y una distribuidora estadounidense recién instalada en España. El sonido al que regresa, apunta, será más íntimo, poético y esencial, con letras que nacen de un dolor “optimista”, transformado en aprendizaje.

La artista también destaca el papel que la interpretación ha tenido en su proceso de sanación. Considera que actuar fue su “primera terapia de choque” tras el maltrato vivido. Las clases con Fernando Piernas y su participación en un programa de La 2 le abrieron la puerta a su primer papel protagonista en el cine, en la película Amor eterno que se estrenará en 2026. Confiesa que lloró al recibir la noticia, pues desde niña soñaba con ser actriz: “De alguna manera, a muy pequeñita escala, he cumplido mis sueños”.

Fenoy defiende el arte —en todas sus formas— como herramienta terapéutica capaz de reconstruir la autoestima. Asegura que hoy se siente agradecida y con nuevas formas de relacionarse con el mundo. Y subraya el papel que ha tenido su entorno cercano y su tierra: describe su lugar de origen como un “paraíso” y se considera afortunada por tener siempre un sitio al que volver.