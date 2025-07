Enrique El Zambo, cantaor: "Tres veces vi a Paco de Lucía y fueron como 3.000 años"

Algeciras/El XI Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía tiene este viernes su Fiesta de la Bulería, una cita que en Algeciras ya se organizaba mucho antes de empezar el festival musical en honor al guitarrista algecireño. El cantaor jerezano del barrio de Santiago, Enrique El Zambo, es uno de los artistas que participarán en la sesión, junto a Juana del Pipa, Remedios Reyes, Juanjo de la Orilla, Luis de Mateo, Fernando Jiménez, Miguel Ángel Heredia, Juan Benjumea, Vicente Santiago y Julio Romero.

Enrique es miembro de una estirpe que reúne muchas y buenas sagas flamencas. En un artículo que le dedicó la Sociedad del Cante Grande de Algeciras lo definió como perteneciente "a una dinastía de cantaores en peligro de extinción". Su testimonio es el de un hombre generoso que siente el flamenco como una expresión ancestral, educado en reuniones, en la escucha y en la celebración. Pisa los escenarios desde 1972

Pregunta.¿Qué conclusión saca cuando piensa en todo lo vivido?

Respuesta.Pues fíjese en todo que he vivido, con miles de anécdotas y convivencias con muchísimas personas, muchos artistas y los que no son artistas desde que me presenté a un concurso de la bulería en Jerez.

P.¿Qué le ha dado el flamenco?

R.Me ha dado muchas satisfacciones por encima de todo, espiritualmente. El flamenco es una cosa que la llevo dentro de mi alma, es ancestral porque, aparte de que mi familia - como decía mi abuelo Luis Rincones, el padre de mi padre – nosotros no somos de hace 600 años, somos de miles de año. Cuando la gente habla de la palabra gitano de seiscientos años, yo no la entiendo. Tengo esa espiritualidad ancestral, y la tengo para mí como una forma de expresarse, porque los cantes son dolor y alegría. Para mí esa es la filosofía de lo que es el cante andaluz.

Qué haces con los dineros si no estás disfrutando la espiritualidad de esto

P.Y hay que tener la suerte de nacer en esa familia y, además, en Jerez

R.Hombre. (sonríe), eso sin lugar a dudas. Hay mucho donde uno nace y donde uno se mueve, aparte de lo que se traiga genéticamente porque mi genética fíjese de donde viene, mi tío Paco La Luz, La Serrana, La Petenera, toda esta gente son familia. Tengo esa suerte.

P.¿Cuánto importa saber escuchar en el flamenco?

R.Para mí eso es esencial. Me pone hasta los vellos de punta porque para mi el flamenco es eso, aparte de los escenarios, que eso ya es otro mundo. El flamenco es el cante, el baile, la guitarra, escuchar un ole a tiempo, y una conversación, es que esa es la raíz. He estado en el cortijo y he vivido lo que es una gañanía. Sé lo que es escuchar a Tío Sosa, a Tío Paulera, a Tío Manolito Jero, a Juana El Pipa, a muchísima gente, a Tío Borrico. Para mí, eso es la esencia, y estar en una reunión con Manuel Moneo, con Agujetas, con Terremoto, con Sordera, con Mercé, con Vicente Soto, Pedro La Morena, Fernando La Morena, yo qué sé.

P.¿Cómo ve el cante ahora?

R.Hombre, va evolucionando. Hay mucha gente que canta muy bien, por supuesto, pero que antes donde se aprende y donde se bebe en la fuente es en una reunión, donde te lleves horas escuchando cantar a uno, y tu puedas participar, invitando con tu cante a cantar al que canta muy bien. Esa es la esencia del cante.

P.¿Está excesivamente comercializado ahora el flamenco?

R.Sí. Entiendo a los medios. Todo es muy mecánico, hay que vender y generar dinero. Aquí todo es economía, y la vida no es nada. La vida es un momento, y si no tienes esa suerte o esa satisfacción de tu convivir, de vivir ese momento flamenco, no es vida. Que no es solamente voy a hacer veinte festivales, o cuarenta, soy rico porque tengo dos casas o diez, cien millones.. Pues qué haces con los dineros si no estás viviendo lo que es la espiritualidad de esto. Esto del cante nuestro, de Andalucía, de la Bética, eso es una espiritualidad milenaria porque tenemos muchos cruces de tribus. Yo me subo muchas veces arriba, al escenario, y no sé lo que voy a hacer.

P.¿Cómo se le explica a quien no sepa lo que es una fiesta de la bulería?

R.Es una expresión de cante con mucha armonía, con mucha alegría. Para mi ya sea en un teatro o en un escenario al aire libre, si hay armonía entre todo el conjunto, eso es una expresión, porque el arte es que tú te metas en él. El espectador tiene que hacer suyo lo que está escuchando, y que el artista tiene que transmitírselo. Ese es el mayor logro de una fiesta.

P.¿Qué recuerda de Paco Lucía?

R.Tuve la suerte de conocerle, de estar tres veces con él, pero tres veces que fueron como si fueran 3000 años. Aparte de cómo era como artista, que yo no voy a descubrir nada, como persona me emocionó porque nada más que en la manera de mirarte sonriéndose… Esa imagen la tengo para toda mi vida. Me tocaron la guitarra él y Vicente Amigo en el homenaje que le hicieron cuando le pusieron la estatua por primera vez en Algeciras, y me llevé la suerte de estar con él diez o quince horas, cantarle por Tío Borrico, y decirme “házmelo otra vez”. Lo pasamos de maravilla.