El comité de empresa de Algesa-CTA anuncia movilizaciones por los atrasos de 2023

El comité de empresa de Algesa-CTA, formado por los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, han acordado iniciar un calendario de movilizaciones por el incumplimiento del Ayuntamiento de Algeciras de abonar los atrasos correspondientes al año 2023 con un incremento de subida de un 3,5%.

"El Ayuntamiento nos ha engañado una vez mas, diciéndonos públicamente en el pleno de diciembre de año pasado que se iba abonar los atrasos del año 2023 con la nómina del mes de enero. Es inadmisible que los que menos cobramos tengamos que esperar mas de un año para incrementar nuestros salarios, perdiendo poder adquisitivo, cuando a los funcionarios del Ayuntamiento le suben los salarios desde primero de año", denuncia el comité.

"Desde el comité de empresa queremos añadir que lamentamos que después de varias reuniones con el equipo de gobierno y la dirección de la empresa ha sido imposible llegar acuerdos para la firma de un convenio de empresa para los trabajadores del transporte de viajeros urbano en Algesa, que regule nuestras condiciones laborales y económicas. El Ayuntamiento lo único que ha pretendido en la negociación es calcar el texto del convenio sectorial de transporte urbano de viajeros de la provincia de Cádiz caducado del año 2019 y no teniendo en cuenta el convenio provincial de transporte urbano publicado recientemente. Nos están aplicando un convenio que ya no existe, lo que es lo mismo, no tenemos convenio", sostiene el comité.

"Ante la falta de respuesta, sintiéndonos discriminados, con salarios precarios, perdiendo poder adquisitivo, con línas urbanas tensionadas que vienen provocando numerosas bajas en la plantilla por ansiedad, estrés... Vamos a iniciar una serie de movilizaciones, denuncias ante la inspección de trabajo y demandas en los jugados", sentencia el comité de Algesa-cta.