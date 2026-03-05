La emprendedora algecireña Aida Caba, galardonada por el juego 'Rey Mono'

La emprendedora algecireña Aida Caba, cofundadora de la startup española Badan Studios junto al madrileño Alejandro Roldán, acaba de recibir el Bronce a Pyme de Impacto Social en los Premios Aebrand, uno de los reconocimientos nacionales que distinguen a las marcas que utilizan el branding como motor de impacto social. El premio reconoce el proyecto Rey Mono, un juego de cartas desarrollado en España que apuesta por un modelo de producción local y sostenible, fabricado sin plásticos y con materiales reciclables.

El jurado ha destacado especialmente cómo el proyecto integra el propósito en todo el sistema de marca: desde el diseño del producto hasta la producción de proximidad y la experiencia de juego. En poco más de un año, el juego ha superado las 10.000 unidades vendidas y ha acumulado varios reconocimientos dentro del sector del ocio familiar.

“Muchas veces se piensa que el impacto social es terreno exclusivo de las grandes compañías, pero las pymes también podemos construir marcas que generen cambios positivos cuando el propósito se integra desde el diseño del producto hasta la experiencia”, afirma Aida Caba, cofundadora de Badan Studios.

La sostenibilidad en Rey Mono no se plantea como un atributo de comunicación, sino como una decisión estructural del proyecto. El juego se produce íntegramente en España, concentrando fábrica, almacén de papel y centro de producción en un radio inferior a 30 kilómetros. La fabricación se realiza en instalaciones certificadas FSC y alimentadas con energía solar. Todos los materiales del juego y del packaging son reciclables, biodegradables y libres de plástico.

Para Aida Caba, el camino desde su Algeciras natal hasta el éxito ha sido un proceso de aprendizaje y resistencia en un sector dominado por grandes corporaciones. “Competimos en un mundo de gigantes, pero creemos en la autenticidad y en el valor de lo bien hecho”, señala

Por su parte, Alejandro Roldán, cofundador, subraya la importancia de la coherencia en cada fase del proyecto: "El branding para nosotros no es lo que decimos, sino lo que hacemos. Decidimos producir localmente y eliminar los plásticos no por marketing, sino porque entendemos el juego como un bien cultural que debe cuidar el entorno donde se consume. Este reconocimiento valida un modelo que demuestra que es posible crecer sin renunciar a la ética".

Rey Mono recibió un reconocimiento el pasado año al conquistar el Premio del Público del Festival Internacional de Juegos de Córdoba, el reconocimiento más popular y querido del sector lúdico en el sur de Europa.