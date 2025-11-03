La algecireña Aida Caba conquista el mayor festival de juegos de mesa con ‘Rey Mono’, el pasatiempo español más premiado en 2025

El talento del Campo de Gibraltar sigue abriéndose paso en terrenos poco habituales. La algecireña Aida Caba, cofundadora de la startup Badan Studios, ha llevado su primer juego de cartas, Rey Mono, a lo más alto del panorama nacional al conquistar el Premio del Público del Festival Internacional de Juegos de Córdoba, el reconocimiento más popular y querido del sector lúdico en el sur de Europa.

El galardón, decidido por votación directa de los miles de asistentes al festival —más de 21.000 personas en su 20ª edición—, confirma el vínculo entre el público y un proyecto que ha sabido combinar diseño, sostenibilidad y emoción. “Ganar el Premio del Público en Córdoba, donde la pasión por el juego se vive con tanta intensidad, es el mayor reconocimiento que podíamos esperar. Para mí, como algecireña y andaluza, es un orgullo devolver a esta comunidad todo el apoyo que nos da”, afirma Caba.

Con este triunfo, Rey Mono alcanza la triple corona de los juegos de mesa españoles en 2025: al Premio del Público del Festival de Córdoba se suman el de Mejor juguete para un Mundo Sostenible de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) y el de Mejor juego familiar en la feria InterOcio de Madrid. Tres reconocimientos que sitúan a la joven empresa en una liga reservada hasta ahora para los grandes nombres del sector.

'Rey Mono', triunfa como el juego más querido de Andalucía en el Festival Internacional de Juegos de Córdoba. / Badan Studios

Un juego hecho para conectar generaciones

Rey Mono se impuso en el festival cordobés frente a más de 160 competidores, consolidándose como una de las sorpresas del año en el mundo del juego de mesa. Sencillo de aprender —“menos de un minuto basta para empezar a jugar”— y pensado para todas las edades, el título propone una "experiencia dinámica y divertida" que, en palabras de sus creadores, “invita a reconectar a través del juego en familia o entre amigos”.

Pero detrás de las cartas y las ilustraciones coloridas hay una filosofía clara. Badan Studios apuesta por el "diseño consciente" y la producción local: sus juegos se fabrican íntegramente en España, con materiales reciclados y libres de plásticos, y bajo un modelo de negocio que prioriza el impacto social y medioambiental. “Estos hitos son la validación de que la sostenibilidad y el entretenimiento pueden ir de la mano”, explica el madrileño Alejandro Roldán, cofundador del estudio.

El juego sostenible de los jóvenes españoles 'Rey Mono' entra en el palmarés de leyendas tras arrasar en el Festival de Córdoba. / Badan Studios

De Algeciras al tablero internacional

Para Aida Caba, el camino desde su Algeciras natal hasta el éxito en Córdoba ha sido un proceso de aprendizaje y resistencia en un sector dominado por grandes corporaciones. “Competimos en un mundo de gigantes, pero creemos en la autenticidad y en el valor de lo bien hecho”, señala. Su proyecto ha logrado vender más de 7.000 unidades de Rey Mono en menos de un año, y ya prepara nuevos lanzamientos bajo una misma premisa: crear productos que diviertan y que, al mismo tiempo, dejen una huella positiva en el planeta.

El Festival Internacional de Juegos de Córdoba, considerado el más importante del sur de Europa, ha visto pasar por su palmarés títulos que hoy son clásicos en todo el mundo, como Dixit, 7 Wonders o Azul. Que un juego nacido de una pequeña empresa española se sume a esa lista no es un logro menor: es la prueba de que la creatividad local puede competir —y ganar— en un tablero global.

Con la vista puesta en 2026, Badan Studios se prepara para ampliar su catálogo y consolidar su crecimiento. Y Aida Caba, desde su rincón del Campo de Gibraltar, demuestra que también desde el sur se pueden repartir buenas cartas.