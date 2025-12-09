Un docente de Algeciras, entre los dos únicos elegidos en España para una prestigiosa formación Erasmus+ en Estonia

El CEIP Puerta del Mar de Algeciras está de enhorabuena. Uno de sus docentes, Iván Barreno Barranco, ha sido seleccionado por la Agencia Nacional Erasmus+ como uno de los dos únicos profesionales de toda España que participarán en una Actividad de Cooperación Transnacional (TCA), un prestigioso encuentro europeo que tendrá lugar en Tallin (Estonia) del 10 al 12 de diciembre.

La elección, altamente competitiva, supone un importante reconocimiento a la trayectoria profesional de Barreno y al compromiso del centro algecireño con la innovación educativa, la formación continua y la proyección internacional. Solo dos docentes españoles han logrado hacerse un hueco en esta edición centrada en las movilidades mixtas y la pedagogía digital.

Una oportunidad europea de primer nivel

Las TCA (Training and Cooperation Activities) son iniciativas impulsadas por las Agencias Nacionales Erasmus+ para reforzar la cooperación entre países, mejorar las competencias del profesorado y estimular la puesta en marcha de nuevos proyectos educativos europeos.

La cita de Tallin reunirá a especialistas, investigadores y docentes de diferentes países de la UE para profundizar en estrategias de movilidad combinada, un modelo que integra experiencias presenciales y virtuales con el objetivo de enriquecer los aprendizajes y ampliar horizontes.

La participación de Iván Barreno, docente de Inglés en Primaria, supone un hito para el CEIP Puerta del Mar y un motivo de orgullo para la comunidad educativa de Algeciras. Su presencia en esta TCA internacional coloca a un centro público de Educación Primaria en el mapa europeo de la innovación y abre nuevas vías de colaboración que podrían traducirse en futuros proyectos compartidos.

El docente ha mostrado su agradecimiento y entusiasmo por la oportunidad recibida: “Es un honor representar a España y llevar el nombre de Algeciras y de mi centro a un encuentro europeo tan relevante. Esta experiencia permitirá enriquecer nuestro trabajo diario y traer nuevas ideas que beneficiarán directamente al alumnado, e incluso a socios de otros niveles educativos”.

Desde el CEIP Puerta del Mar, el equipo directivo y el claustro subrayan el impacto positivo que tendrá esta participación, que permitirá incorporar metodologías innovadoras, fortalecer la internacionalización del centro y consolidar nuevas alianzas dentro del programa Erasmus+, el programa de la Unión Europea en los ámbitos de la educación y la formación, juventud y deporte, que ofrece oportunidades para todas las personas y en todos los sectores educativos (Educación Escolar, Formación Profesional, Educación Superior y Educación de Personas Adultas).