Diversidad y reivindicación en la manifestación del orgullo LGTBI en Algeciras

El VII Orgullo LGTBI del Campo de Gibraltar ha celebrado el primero de sus dos capítulos con la manifestación de Algeciras este viernes. La concentración ha centrado sus reivindicaciones en servicios públicos inclusivos y planes de igualdad con perspectiva LGTBI.

"Tenemos el doble de razones para manifestarnos: primero porque no queremos retroceder en derechos y libertades, un horizonte absolutamente real y que ya está pasando en muchos municipios; y segundo, porque no nos conformamos con no retroceder, sino que necesitamos avanzar", explican las asociaciones convocantes Orgullo y Diversidad y Lo sé y me importa.

"Defender los servicios públicos es Orgullo. Defender los derechos de las mujeres es Orgullo. Defender vidas dignas en nuestros barrios es Orgullo. Defender que migrar es un derecho es Orgullo. Defender trabajos dignos e inclusivos es Orgullo. Porque las personas LGTBI estamos en todas partes", explican.

Entre las reivindicaciones del Orgullo de este año están planes municipales con perspectiva LGTBI y dotar a las bibliotecas de la comarca de libros y actividades que promocionen la libertad, la igualdad y la diversidad.

"El feminismo nos ha enseñado que no existe lucha pequeña, sino opresiones que no vemos o no sentimos. La mejor forma de acabar con todas las discriminaciones es aunar esfuerzos, aliarnos, y por ello nuestra llamada es a un Orgullo feminista, antirracista, ecologista y obrero", detallan.

Tras las marchas de protesta, en el espacio La Revuerta, participaron las drags Queen Lidhia y Queen Sherry Scarlett y el DJ Lizzy Pain.