Diverciencia Algeciras triunfa con tres premios y seis menciones en el concurso Ciencia en Acción

Algeciras/Diverciencia de Algeciras ha dejado su huella en la XXV edición de Ciencia en Acción con la cosecha de tres premios y seis menciones de honor. Alumnos y docentes participantes de esta iniciativa educativa algecieña han sobresalido en este concurso internacional dirigido a estudiantes, profesores, investigadores y divulgadores de la comunidad científica del área geográfica iberoamericana, en cualquiera de sus disciplinas.

El colegio La Inmaculada se ha hecho con el primer premio Laboratorio de Ciencias del Universo con su proyecto Peligros espaciales, además de con el primer premio ex aequo Laboratorio de Geología con su proyecto Investigando el suelo del Parque Natural del estrecho y la mención de honor en Steam con su trabajo Popcorn, no solo es pop es ciencia. El IES Kursaal ha conseguido el primer premio ex aequo en Tecnología, Informática y Robótica con su trabajo Kusaalbot, así como una mención de honor en Ramón y Cajal por su trabajo Recuérdame 2.0. El colegio Salesianos María Auxiliadora ha logrado una mención de honor en Ciencia y valores humanos con su proyecto Sistema de reciclaje inteligente (SRI). El colegio Huerta de la Cruz ha obtenido una mención de honor en Sostenibilidad y cambio climático por su proyecto La comida basura que más le gusta a la fauna del suelo. El el IES Getares se ha hecho con la mención de honor en Tecnología, Informática y Robótica con su trabajo Strait Sentinel: los IA vigilantes del estrecho y el IES Saladillo ha conseguido una mención de honor en Sostenibilidad y cambio climático por su proyecto Aqua-Saber, sequía alarmante.

El principal objetivo de Ciencia en Acción es presentar la ciencia de una manera atractiva y motivadora, de modo que los jóvenes y el gran público se interesen por ella y a lo largo del concurso disfruten atendiendo las conferencias, observando y participando en la feria, y los más animados subiendo a la gran experiencia.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha expresado su orgullo por los éxitos de la comunidad educativa. El primer edil ha destacado "el gran trabajo" llevado a cabo por La Asociación Amigos de la Ciencia - Diverciencia, que preside Luisa Ballesteros, así como el esfuerzo de los grupos participantes en este concurso. "Una vez más han logrado elevar el nombre de Algeciras a lo más alto, traspasando fronteras y dando ejemplo de la calidad de la enseñanza en nuestra ciudad".