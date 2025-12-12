La Diputación traslada a IU que reforzará de forma progresiva el personal del Centro de Tratamiento de Adicciones de Algeciras

Izquierda Unida Cádiz ha obtenido el compromiso de la Diputación para incrementar de forma paulatina la plantilla del Centro de Tratamiento de Adicciones (CTA) de Algeciras, un recurso clave para la atención a personas con problemas de drogodependencias en Algeciras, Los Barrios y Tarifa.

El anuncio se produjo durante la visita realizada al centro por el diputado provincial de IU, Ramón Galán, acompañado por la diputada de Servicios Sociales, Paula Conesa; el coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez; la coordinadora local de IU Algeciras, Purificación Alonso; y el secretario local de Organización de IU Cádiz, Andrés del Río. El objetivo del encuentro fue conocer de primera mano las necesidades actuales del CTA, tanto en recursos humanos como materiales.

Galán destacó la “labor fundamental” del centro y advirtió de que la reducción de personal supone “no solo un recorte en recursos humanos, sino un recorte en servicios”, especialmente para un equipamiento que actúa como referente comarcal. El diputado explicó que la Diputación ha trasladado su intención de aumentar el número de plazas y reforzar progresivamente la plantilla, un avance que IU vigilará “muy de cerca”.

El diputado aprovechó también para agradecer “enormemente la labor de los profesionales”, cuyo trabajo consideró esencial para la atención de los usuarios de la comarca.

La coordinadora local de IU en Algeciras, Purificación Alonso, subrayó que el CTA “no es un edificio al uso ni un servicio normal, es un sistema terapéutico donde se acompaña, se escucha y se sostiene la esperanza”. Alonso agradeció al equipo del centro su capacidad para gestionar la demanda pese a “una falta de personal que hace imposible evitar el aumento de listas de espera”.

La visita llega cinco meses después de que Galán planteara en el Pleno provincial del mes de julio la situación del centro, alertando sobre la falta de recursos técnicos y humanos y su impacto en la lucha contra las adicciones en la comarca. En aquella sesión, la diputada de Servicios Sociales, Paula Conesa, aseguró que se trabajaba ya en la incorporación de un médico, se estudiaba la entrada de un administrativo y se analizaba el refuerzo de personal en el resto de centros, incluida la posible reapertura del CTA de Arcos.

Según denuncia IU, la plantilla actual del CTA de Algeciras está formada únicamente por un auxiliar administrativo, una trabajadora social que ejerce como directora, un educador social (próximo a jubilarse), un psicólogo y dos médicos.

Esta dotación dista mucho de la que llegó a tener el centro en años anteriores, cuando contaba con cuatro administrativos —uno de ellos auxiliar de enfermería—, un educador social, una trabajadora social, un DUE, dos médicos y cuatro psicólogos.

IU espera que el compromiso adquirido por la Diputación suponga un refuerzo real y sostenido que permita recuperar la calidad del servicio y responder a las necesidades actuales del Campo de Gibraltar.