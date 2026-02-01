Detenidos en Ceuta dos pasajeros que pretendían viajar a Algeciras con 136 kilos de hachís
La droga estaba oculta en dobles fondos de dos vehículos interceptados en el puerto antes de cruzar el Estrecho
La Guardia Civil ha detenido este domingo en el puerto de Ceuta a dos personas, un hombre y una mujer, cuando se disponían a cruzar el Estrecho con destino a Algeciras con 136 kilogramos de resina de hachís ocultos en dos vehículos.
Las actuaciones se llevaron a cabo en la zona portuaria por agentes de la Compañía Fiscal y de Fronteras, con el apoyo del Servicio Cinológico, tras detectar una actitud sospechosa en dos turismos que se encontraban en el área de pre-embarque.
La primera intervención tuvo lugar sobre las 5:40, cuando durante la inspección de un vehículo los agentes localizaron 47 kilogramos de hachís escondidos en un doble fondo habilitado en las puertas del automóvil.
Horas más tarde, a las 15:15, se desarrolló una segunda actuación bajo el mismo procedimiento operativo. En esta ocasión, los guardias civiles interceptaron otro turismo en cuyo maletero se había practicado un doble fondo donde se ocultaban 89 kilogramos de la misma sustancia estupefaciente.
Los dos detenidos, junto con la droga intervenida y los vehículos utilizados para su transporte, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente como presuntos autores de un delito contra la salud pública, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.
También te puede interesar