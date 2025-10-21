Detenido en el Puerto de Algeciras al intentar entrar en España con un niño oculto en un doble fondo del coche

Los policías detectaron una alteración estructural en el fondo del maletero, hallando un doble fondo construido de forma artesanal tras los respaldos de los asientos traseros.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el Puerto de Algeciras a un hombre que intentaba introducir en España a un menor oculto dentro de su vehículo. El niño fue hallado en un doble fondo construido de forma artesanal tras los asientos traseros, sin ventilación ni oxígeno, y en posición fetal.

Los hechos ocurrieron sobre las 18:00 del pasado lunes 13 de octubre, durante una de las inspecciones rutinarias que se realizan a los vehículos procedentes del Puerto de Tánger (Marruecos). Mientras verificaban la documentación del conductor, los agentes detectaron una alteración en el fondo del maletero que levantó sus sospechas.

Al registrar el coche con más detalle, descubrieron un compartimento oculto, creado tras los respaldos de los asientos traseros, donde se encontraba el menor. El niño fue rescatado de inmediato y recibió asistencia sanitaria en el lugar.

El conductor del vehículo fue arrestado como presunto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. La Policía Nacional ha instruido las diligencias correspondientes, y el detenido se encuentra a la espera de pasar a disposición judicial.