Detenido en el Puerto de Ceuta por llevar más de 30 kilos de hachís con su hijo menor con destino a Algeciras

La Guardia Civil ha detenido este sábado en el Puerto de Ceuta a un hombre que intentaba embarcar con destino a Algeciras transportando más de 30 kilogramos de hachís ocultos en los asientos de su vehículo, según ha informado el Instituto Armado. En el momento de la intervención, viajaba acompañado de su hijo menor de edad, que será entregado a su madre.

La actuación se produjo dentro del dispositivo de control establecido en la zona de embarque, donde los agentes detectaron indicios que motivaron una inspección más exhaustiva del coche. Durante la misma, localizaron la droga cuidadosamente escondida en los asientos, presuntamente para dificultar su detección.

En el operativo intervinieron componentes de la primera Compañía Fiscal de la Guardia Civil, con el apoyo del Servicio Cinológico, cuyo perro detector fue determinante para hallar la sustancia estupefaciente.

El detenido, junto con la droga y el vehículo utilizado para el transporte, será puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito contra la salud pública.