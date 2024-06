Un detenido en Algeciras por asaltar y robar a un hombre en la calle San Francisco

Algeciras/La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 22 años en Algeciras acusado de un robo con violencia e intimidación que fue perpetrado en la madrugada del 8 de junio en la calle San Francisco y busca a otro joven que le acompañaba en el momento de cometerse el delito.

El robo se produjo sobre las 5:00 de aquella jornada, cuando la víctima llegaba a su domicilio desde su trabajo y fue abordado en su portal. Uno de los asaltantes esgrimía un arma blanca y el otro un arma de fuego (sin poder determinarse si era simulada) y pidieron a la víctima que se alejase del portal para no ser grabados por la cámara de seguridad. Los dos asaltantes se llevaron una mochila bandolera con sus pertenencias y un colgante plateado antes de huir cada uno por un camino. La víctima trató de seguirles, sin éxito.

Mientras que le estaban asaltando, el hombre pidió ayuda a gritos. Su esposa alertó a las autoridades que, movilizadas hasta el lugar, tomaron todos los datos posibles para localizar a los asaltantes.

Las gestiones de identificación pronto dieron sus frutos. Los agentes de la Comisaría lograron identificar a uno de los dos asaltantes, que vivía cerca del lugar donde se produjo el robo. En los días posteriores no fue localizado en su domicilio, si bien los agentes lo encontraron en una vivienda de la barriada Miguel Ángel Blanco. Tras ser detenido, el asaltante no negó en ningún momento su participación en el robo, si bien sostuvo ante los agentes que cuando tomaba su medicación no recordaba lo que hacía. Se trata de un ladrón reincidente, con seis detenciones previas por hechos similares, mientras que se mantiene la búsqueda del segundo implicado.