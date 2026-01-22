Detenida una mujer en el Puerto de Algeciras con casi dos kilos de hachís adosados a su cuerpo

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Compañía de Fiscal y Fronteras del Puerto de Algeciras, adscritos a la Comandancia de Algeciras, han detenido a una mujer como presunta autora de un delito contra la salud pública tras intervenirle cerca de dos kilos de hachís que ocultaba adosados a su cuerpo.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 13 de enero en el salón de desembarque de pasajeros procedentes de Ceuta, cuando los guardias civiles observaron a una mujer cuya actitud nerviosa levantó las sospechas de los agentes durante los controles habituales.

La droga intervenida. / E.s.

Ante la posibilidad de que pudiera estar cometiendo algún acto ilícito, los agentes procedieron a realizarle un registro exhaustivo, en el que comprobaron que la mujer portaba una faja alrededor del torso. En su interior ocultaba 20 envoltorios de resina de hachís, que arrojaron un peso aproximado de dos kilos.

Por estos hechos, la mujer fue detenida como presunta autora de un delito de tráfico de drogas. La detenida, junto con las diligencias instruidas y la sustancia estupefaciente intervenida, ha sido puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente.