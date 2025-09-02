Detenida con dos kilos de hachís ocultos en una faja reductora antes de embarcar hacia Algeciras

La Policía Nacional descrubrió 20 pastillas de hachís adheridas al abdomen de la mujer, sujetas mediante una faja reductora.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado domingo en Ceuta a una mujer que intentaba embarcar en un ferry con destino a Algeciras con dos kilos de hachís ocultos bajo una faja reductora.

La intervención se produjo el 31 de agosto alrededor de las 17:20 en la Estación Marítima, dentro de los controles rutinarios de seguridad que se realizan a vehículos y pasajeros antes del embarque. Los agentes detectaron una actitud sospechosa en la mujer cuando se disponía a pasar el control documental para acceder al barco rumbo a Algeciras.

Tras realizarle varias preguntas y apreciar incoherencias en sus respuestas, la Policía procedió a un reconocimiento corporal superficial en un espacio habilitado para ello. En ese momento localizaron 20 pastillas de hachís adheridas al abdomen, sujetas mediante una faja reductora. El peso total de la droga incautada asciende a dos kilos.

La mujer fue detenida por un presunto delito contra la salud pública, informada de sus derechos y trasladada a dependencias policiales para la instrucción del atestado.