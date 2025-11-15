Algeciras se promociona como destino de naturaleza en la Feria Internacional de Turismo de Interior

La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Algeciras participa un año más en la Feria Internacional del Turismo de Interior (Intur), que se celebra este fin de semana en Valladolid. La ciudad acude de la mano de Turismo Andaluz, la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, con el objetivo de reforzar su posicionamiento como destino de naturaleza y ecoturismo.

Intur es un encuentro de referencia que reúne cada año a touroperadores y profesionales del sector turístico de toda España en busca de nuevas propuestas relacionadas con la naturaleza, un segmento en pleno crecimiento. En este contexto, Algeciras presenta una oferta basada en el avistamiento de aves migratorias y mamíferos marinos, sus senderos naturales, su gastronomía y su riqueza cultural, elementos que concentran el interés de los visitantes.

La teniente de alcalde delegada de Turismo, Susana Pérez Custodio, ha subrayado la importancia de consolidar la ciudad en este segmento: “Estamos rozando durante el verano la completa ocupación hotelera y debemos esforzarnos ahora en desestacionalizar este turismo que ya genera en Algeciras un considerable número de puestos de trabajo”.

La feria Intur Viajeros, que se celebra del 14 al 16 de noviembre y ocupa más de 11.000 metros cuadrados, reúne a centenares de destinos y empresas que presentan propuestas ligadas a la naturaleza, la cultura y la enogastronomía.

Esta edición incorpora novedades destacadas como la participación de Ceuta y Melilla, el Kurdistán, las fundaciones Santa María la Real y Real Fábrica de Cristales de La Granja, la Universidad de Vigo y el regreso del Principado de Asturias. Los asistentes pueden descubrir además rutas y experiencias que abarcan prácticamente toda la geografía española y portuguesa.