Un descuido dejó a los algecireños sin campanadas de fin de año en la Plaza Alta

Algeciras/A un cuarto de hora de la medianoche, mientras buena parte del país se dividía entre seguir las campanadas de fin de año con David Broncano o con Cristina Pedroche, unas trescientas personas aguardaban en la Plaza Alta de Algeciras el señalado momento. Con bastante frío y humedad, los adultos -y algunos niños- esperaron pacientemente, uvas en mano, hasta que las agujas señalaron las doce. Y, en contra de lo esperado, las campanas de la torre de la iglesia de Nuestra Señora de la Palma permanecieron mudas.

"Nos quedamos sin saber qué hacer. Miré a mi alrededor y todo el mundo estaba más o menos igual. Ya en el móvil eran las doce y un minuto y nos empezamos a tomar las uvas a nuestro aire, sin campanas", relata a este periódico una de las personas presentes que, como el resto, se quedó con un palmo de narices.

¿Qué pasó para que el tañido de las centenarias campanas no despidieran el año? Muchas miradas se han dirigido hacia el relojero mayor de Algeciras, José Luis Pavón, quien a su vez responsabiliza al Ayuntamiento. "Me ha preguntado hasta el cura", reconoce, sin ocultar su enfado, en una conversación con Europa Sur.

Desde septiembre de 2019, el reloj monumental de la parroquia dispone de un programador eléctrico controlado por el Ayuntamiento que corta la acción del martillo entre la medianoche y las ocho de la mañana para evitar el sonido durante las noches. Así, el último toque horario de campanas de cada día se produce a las 23:00 y el primero, a las 9:00. Nadie en el Consistorio pareció reparar en mantenerlo activo, de manera excepcional, al menos hasta la medianoche del pasado 31 de diciembre.

"Habría que preguntarle al Ayuntamiento qué falló. Porque el reloj no falla, va siempre en hora. Que no sonaran las campanas no se debió a la maquinaria del reloj, sino al sistema eléctrico del que yo no tengo nada que ver ni entiendo. Hay una persona que lo programa, pero el reloj no falla a través de los años", insiste Pavón. El relojero mayor de La Palma se muestra totalmente en contra del sistema. "El reloj debe despedirse del día", sentencia Pavón, encargado del mantenimiento y reparaciones, pero no de la operativa.

Pavón sostiene que ya avisó durante las precampanadas infantiles que se celebraron al mediodía pese a la lluvia sin que nadie tuviera en cuenta su advertencia para evitar la muda despedida que tuvo el año 2024 en el principal reloj y campanario de Algeciras.

Así es el reloj de La Palma

El reloj de la iglesia de La Palma fue diseñado en 1741 por George Gram, aunque su construcción se llevó a cabo en 1771 y su instalación se realizó en 1804, cuando concluyó el proyecto de la torre.

En 1998, el reloj fue restaurado por el relojero mayor de Algeciras, José Luis Pavón, en una intervención que duró 100 días y consistió en la reparación, restauración y el embellecimiento de toda la maquinaria. Pavón también ha sido el encargado de restaurar otros relojes de la provincia como el de la Catedral de Cádiz y comarcales como los de Tarifa o el de la iglesia de Los Barrios.

El reloj, de más de dos metros de longitud y casi un metro de anchura y altura, conserva en la actualidad todas sus piezas originales. La maquinaria está compuesta por 3.972 elementos que han sido tratadas y limpiadas con cuidados como el ultrasonido para evitar daños. Por su envergadura y sus componentes alcanza los 2.200 kilos.

La iglesia de La Palma en Algeciras. / Erasmo Fenoy

Es un reloj mecánico de tres carretes, con movimiento, sonerías de cuartos y horas con repetición a los 70 segundos y toques de horas completas que cuenta con cinco campanas cargadas de historia.

Las campanas que acompañan al reloj monumental reciben el nombre de San Eduardo, San Pedro, María Auxiliadora, San José, y Nuestra Señora de La Palma. Todas corresponden a hechos históricos que han marcado la historia de la ciudad, como por ejemplo la visita de Alfonso XIII o la instalación del Banco de España en Algeciras. Destaca la que lleva el nombre de la Patrona de Algeciras al coincidir con la revolución La Gloriosa en 1868, que significó la retirada de España de la reina Isabel II, y pesa más de 1.000 kilos.

Como curiosidad sobre los números del reloj hay que destacar que están hechos de bronce y fueron elaborados a mano por Jaime Pérez Ramos, profesor de la Escuela de Artes y Oficios. Puede observarse que los que están situados en la parte inferior aparecen invertidos y que el 4 está escrito como IIII en vez de seguir la forma tradicional de los números romanos, IV. Esto se debe a que en el momento de su construcción era habitual esta manera de indicar dicho número en los relojes.