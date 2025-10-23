El derribo de los pisos militares para una nueva plaza en Virgen del Carmen, inminente

La demolición de los edificios de los números 71 y 73 de la Avenida Virgen del Carmen de Algeciras, conocidos como las antiguas viviendas militares del paseo marítimo, más cerca. El derribo del inmueble, solicitado por el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), permitirá crear un nuevo espacio público proyectado hace más de diez años.

Los edificios colindan con la Escuela de Artes y Oficios y con su demolición se logrará abrir un espacio público que permita conectar la avenida y este centro educativo con los edificios de la Fundación Campus Tecnológico y el Centro Documental José Luis Cano, que habían quedado constreñidos por la construcción de un bloque de viviendas de seis alturas en la calle Capitán Ontañón. La futura plaza estará enfrente del Lago Marítimo.

Las tareas previas a la demolición ya se han iniciado con el precinto del perímetro del edificio, ya que no es posible aparcar en el callejón entre la trasera de los bloques y la Escuela de Artes. Además, han comenzado a retirarse las hojas de las ventanas y otros materiales para facilitar las tareas de aprovechamiento de los escombros, mientras que se ha abierto una entrada por el muro perimetral anexo al bloque para permitir la entrada de la maquinaria de demolición y los camiones. La licencia de obras fue concedida por el Ayuntamiento de Algeciras el pasado agosto.

Los terrenos ocupados por este inmueble (25 viviendas) están en parte calificados de zona verde y en parte de dotacional, ambos de cesión obligatoria al Ayuntamiento.

Detalle de las ventanas del edificio sin las hojas, este jueves. / Vanessa Pérez

La parcela, de 11.300 metros cuadrados, se integra en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) proyectada por el Consistorio algecireño en este tramo de la avenida Virgen del Carmen entre las calles Fuerte Santiago y Juan Pérez Arriete, la calle Fray Tomás del Valle, la avenida Capitán Ontañón, el tramo de Blas Infante paralelo al parque y la cuesta de Fuerte Santiago.

Esta intervención se encuentra recogida en el convenio suscrito entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Algeciras el 28 de abril de 2015. El convenio establecía como objetivos, para el Ayuntamiento, la obtención de suelo para destinarlo a equipamientos públicos no lucrativos en áreas urbanas que carecen de tales usos, y por parte del Ministerio de Defensa conseguir los recursos necesarios para viabilizar el desarrollo de los planes de inversión de las Fuerzas Armadas. Tras el convenio, fue necesaria una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana que fue aprobada en sesión plenaria el 30 de septiembre de 2019.