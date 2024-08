David Galván comparte una jornada con los niños del campamento del Real Club Náutico de Algeciras

Algeciras/El diestro David Galván ha compartido una jornada junto a los niños del campamento de verano Del Real Club Náutico de Algeciras. Dirigido por Francisco Ramos, los jóvenes comenzaron el día celebrando su “particular” encierro de San Fermín. Posteriormente, se ha desarrollado una charla muy amena y dinámica en la que los participantes han podido preguntar al diestro sus inquietudes acerca del mundo taurino.

Galván dejó algunas reflexiones: “A cada uno de vosotros seguro que hay algo que os encanta hacer y aunque a veces no os salga como deseáis, seguro que lo volvéis a intentar”. "Los sueños se cumplen, por tanto, no dejéis de soñar y de trabajar por conseguirlo” o “Seréis campeones no por los trofeos o medallas que ganéis inicialmente, sino por la de veces que no os rendisteis ante las dificultades“.

Para finalizar, el diestro de San Fernando afincado en Algeciras impartió una clase de toreo de salón.

La organización agradeció al torero “su implicación un año más por acercar el mundo del toro a los más jóvenes y trasmitir la filosofía y valores que envuelve esta profesión, especialmente en esta temporada tan especial y significativa de su carrera”.