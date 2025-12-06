El Cuponazo de la ONCE deja 40.000 euros en Algeciras

El sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado este pasado viernes 5 de diciembre ha dejado un premio de 40.000 euros en Algeciras, sumándose así a una oleada de fortuna que ha bañado toda Andalucía con más de 6,8 millones de euros en premios.

La gran protagonista del sorteo fue la localidad malagueña de Antequera, donde María Dolores Pacheco, vendedora de la ONCE desde 2015, repartió nada menos que 6.360.000 euros desde su punto de venta junto al hospital de la localidad. Un cupón premiado con 6.000.000 de euros y nueve cupones de 40.000 euros cada uno convirtieron el viernes en un día histórico para esta vendedora y para Antequera.

Pero Antequera y Algeciras no fueron los únicos afortunados. El sorteo del viernes también dejó 400.000 euros en Roquetas de Mar (Almería) y 80.000 euros repartidos en dos cupones en la capital sevillana. Más allá de Andalucía, otros premios viajaron hasta Galicia, Murcia y la Comunidad Valenciana.

Los cupones de la ONCE forman parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización, que mantiene los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías, promoviendo siempre una política de juego responsable.