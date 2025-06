Cristina Harillo inaugura 'Piezas de mi alma' en Algeciras: una exposición que explora la libertad a través del arte

Algeciras/La sala de exposiciones CajaSur de Algeciras acoge desde este viernes 13 de junio la exposición Piezas de mi alma de Cristina Harillo Muñoz, una muestra que permanecerá abierta al público hasta el 25 de julio en las instalaciones de la céntrica calle Convento.

La exposición reúne una cuidada selección de obras que reflejan distintos momentos y etapas en la trayectoria artística de Harillo. La muestra incluye piezas pertenecientes a diversas series como Alas, Paisajes cenitales y una reciente exploración en la pintura figurativa. Cada obra representa aspectos personales y emocionales de la artista, traducidos en lenguaje visual, ofreciendo al espectador una mirada íntima a su evolución creativa y expresiva.

"'Piezas de mi alma es una exposición que nace desde lo más profundo de mi corazón. Cada obra es una pieza de lo que siento, de lo que he vivido, de lo que soy. A través de estas obras comparto momentos, emociones y pensamientos que, de alguna forma, han formado mi camino", explica la propia Harillo.

Una artista "ciudadana del Estrecho"

Cristina Harillo, ceutí afincada en Algeciras, se autodefine como "una ciudadana del Estrecho" por compartir su corazón entre su ciudad natal y la que vio nacer a sus hijos. El mar constituye uno de sus principales referentes personales, proyectándose en sus obras como un impulso constante para innovar y dar plasticidad a su arte.

La artista vive intensamente el arte, aunque solo se decanta por aquel que no tiene fines comerciales. "Crear, pintar o hacer una escultura es mi vida, algo que me viene desde muy corta edad", asegura. Recuerda con emoción y admiración a quien le enseñó este mundo desde su academia, ubicada muy cerca del Museo Municipal: Juan Zahara, no solo su profesor sino también su referente artístico.

Fue junto a Zahara donde entró en contacto con el hiperrealismo, movimiento pictórico de los años 60 y mediados de los 70, caracterizado por pinceladas precisas y detalladas, como en una fotografía. Sin embargo, Harillo encontró su propio estilo dentro del expresionismo, movimiento de origen alemán surgido a partir de 1900 que se caracteriza por la representación subjetiva generada por los sentimientos del artista.

Alarte: un espacio para la creatividad

La técnica del carboncillo constituye la base de su trabajo, desde donde surge el resto de elementos que se complementan con el color para dar el matiz del mensaje a cada obra. Pese a su timidez natural, Harillo expone plenamente su personalidad a través de su arte: sensible, comprensiva, atenta a su entorno y muy preocupada por el bienestar espiritual de quienes la rodean.

Su filosofía es clara: "El arte es para todos, no es elitista. Es para la gente normal, entendida o no, principiante, aficionado o profesional". La artista muestra especial interés por despertar al artista que todos llevamos dentro, incluso aquellos que se consideran poco dotados para el dibujo. Para ello ha desarrollado un método basado en la paciencia y la guía constructiva.

Cristina Harillo, conocida coloquialmente como Xtina, imparte clases de artes plásticas en la Asociación Alarte, de la que es creadora y presidenta, ubicada en la calle Huertas. Pero Alarte trasciende las artes plásticas para abarcar conferencias, exposiciones fotográficas, literarias y pictóricas, constituyendo un fiel reflejo de su personalidad inquieta y su deseo de expandir la creatividad artística.

Las alas como símbolo de libertad

Un tema recurrente y fundamental en la creación de Harillo son las alas. La artista encuentra en ellas su esencia personal, representando la libertad que surge de su crecimiento personal y la creencia en sí misma. Le confieren la capacidad de expresar lo que siente en cada momento concreto. Pese a ser un motivo recurrente, cada creación es única y diferente, logrando transmitir sensaciones distintas a través de la textura, forma, técnica y color.

Su expresión plástica trasciende la pintura tradicional al añadir relieve a sus obras, lo que puede considerarse una forma de escultura surgida de su afán por innovar y explorar nuevas técnicas mixtas.

Entre sus obras más significativas destaca el mural de grandes alas que creó con sus propias manos en la calle Tarifa, en el barrio de la Caridad de Algeciras, su obra de mayor tamaño hasta el momento y que permanece al alcance de todos los transeúntes.