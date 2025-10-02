Algeciras corta la avenida Diputación y reorganiza el tráfico en El Rinconcillo: todo lo que debes saber

El Ayuntamiento de Algeciras ha informado de importantes cortes y modificaciones en el tráfico en la barriada del Rinconcillo debido a la cuarta y última fase de las obras de renovación de la avenida Diputación. Los trabajos, que arrancarán el lunes 6 de octubre de 2025, afectarán especialmente al cruce con la carretera de la Mediana y la calle Cabo Blanco, y forman parte de un ambicioso proyecto para mejorar las infraestructuras hidráulicas de la zona.

Esta actuación, que cuenta con un presupuesto de unos 800.000 euros financiados por el convenio entre el Ayuntamiento, la Mancomunidad del Campo de Gibraltar y el Ministerio de Hacienda, da continuidad a las obras anteriores realizadas en el tramo entre la avenida del Embarcadero y la carretera de la Mediana, que supusieron una inversión de 1,36 millones de euros y la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento.

El objetivo principal de esta fase es resolver un problema histórico para los vecinos: las inundaciones que se generan en el cruce de la parroquia de Nuestra Señora de los Milagros. Para ello, se ejecutará una nueva red de saneamiento separativa de aguas pluviales y residuales, que reducirá la carga de agua en el bombeo y facilitará un mejor mantenimiento de la red, mejorando así el servicio para toda la barriada.

Cambios en el tráfico

Durante las 3-4 semanas que se estima que duren los trabajos, se aplicarán varias modificaciones en los viales del Rinconcillo:

Calle Cabo Blanco: acceso y salida de garajes únicamente desde la Glorieta de las Suit Miró; calle como fondo de saco.

acceso y salida de garajes únicamente desde la Glorieta de las Suit Miró; calle como fondo de saco. Calle Cabo Salines: sentido de tráfico invertido entre C/ Cabo de Agua y Avda. Diputación.

sentido de tráfico invertido entre C/ Cabo de Agua y Avda. Diputación. Calle Cabo de Agua: sentido de tráfico invertido entre C/ Cabo Salines y Carretera de la Mediana.

sentido de tráfico invertido entre C/ Cabo Salines y Carretera de la Mediana. Calle Cabo Falcón: sentido de tráfico invertido; salida por C/ Cabo de Agua hacia Carretera de la Mediana.

sentido de tráfico invertido; salida por C/ Cabo de Agua hacia Carretera de la Mediana. Calle Cabo Palos: prohibido girar a la derecha hacia Carretera de la Mediana.

prohibido girar a la derecha hacia Carretera de la Mediana. Cruce Ctra. de la Mediana con C/ Cabo Agua: solo acceso a garajes; la Carretera de la Mediana quedará como fondo de saco.

Afectación al transporte urbano

Las líneas de autobús urbano también sufrirán modificaciones:

Línea 6: las paradas de Cabo Finisterre (Portoalbo y Botavara) se mantendrán, mientras que la parada de la Ctra. de la Mediana se trasladará al cruce con C/ Cabo Peña. Se reforzará la línea para trasladar a los usuarios hasta la parada del Embarcadero, donde podrán continuar viaje hacia Virgen del Carmen o realizar trasbordo con la Línea 3 hacia la Charca. Este cambio podría incrementar ligeramente los tiempos de espera.

las paradas de Cabo Finisterre (Portoalbo y Botavara) se mantendrán, mientras que la parada de la Ctra. de la Mediana se trasladará al cruce con C/ Cabo Peña. Se reforzará la línea para trasladar a los usuarios hasta la parada del Embarcadero, donde podrán continuar viaje hacia o realizar trasbordo con la hacia la Charca. Este cambio podría incrementar ligeramente los tiempos de espera. Línea 3: la cabecera se trasladará a la Rotonda de Brígida, en lugar de la Glorieta Suit Miró.

El Ayuntamiento ha pedido paciencia y comprensión a los vecinos por los inconvenientes temporales, recordando que los beneficios de estas obras superarán con creces las molestias ocasionadas.