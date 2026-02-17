La Coordinadora CIE No Cádiz eleva una queja al Defensor del Pueblo por el nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros Algeciras

La Coordinadora CIE No Cádiz ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo por la entrada en funcionamiento del nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras, ubicado junto a la cárcel de Botafuegos. El colectivo denuncia que el CIE ha empezado a internar "antes de su creación formal" e insta al Defensor "a promover un procedimiento de habeas corpus por privación de libertad no ajustada en derecho".

En la queja presentada, se pone en conocimiento "que el centro comenzó a recibir personas internas desde el pasado 3 de noviembre de 2025, mientras que la orden ministerial por la que se crea el nuevo centro de Algeciras (CIE de Botafuegos), a la vez que se cierra el viejo centro (CIE de la Piñera), fue publicada el 7 de febrero de 2026". Además, recuerdan que, conforme al artículo 5.1 del Real Decreto 162/2014, "los CIE solo pueden crearse mediante Orden ministerial, con lo cual, durante más de tres meses se habrían ejecutado internamientos en un establecimiento que aún no estaba formalmente creado conforme a la ley".

La Coordinadora CIE No Cádiz quiere "poner de relevancia que esto no es una cuestión menor, sino que se trata de un tema de salvaguarda de derechos, de garantía normativa y seguridad jurídica". Recuerdan que "la privación de libertad es la medida más dura que se puede tomar hacia una persona conforme a nuestro ordenamiento jurídico, y que cuando el Estado ejerce esa función de encarcelamiento debe hacerlo cumpliendo estrictamente las normas".

"Hoy afecta a personas extranjeras, pero mañana puede afectar a cualquiera. El Estado no puede saltarse sus propias reglas", denuncia el colectivo.

Relacionado El nuevo CIE de Algeciras arrancará con una ocupación reducida por motivos de seguridad

La coordinadora "vuelve a denunciar la inutilidad de los centros de internamiento de extranjeros, especialmente con referencia al nuevo CIE de Algeciras" y sostiene que "con una inversión de más de 30 millones de euros se ha convertido en el mayor centro de detención del país".

"Los CIE no son necesarios, existen alternativas suficientes a su utilización", critica antes de insistir que el CIE de Algeciras "carece de sentido lógico y práctico que justifique su existencia. Se trata de un malgasto de dinero público en una comarca del Campo de Gibraltar que necesita de inversiones en infraestructuras que vayan en beneficio de la ciudadanía", recordando "las múltiples carencias de la zona en cuanto a centros educativos, sanitarios o sociales, así como servicios básicos sociales muy deteriorados, como la preocupante reciente clausura de los juzgados penales de Algeciras por el estado ruinoso del edificio".