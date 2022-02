8 consejos para contratar un buen seguro de coche

Contratar un seguro de coche es un requisito legal para poder circular por la vía pública y además una garantía de protección frente a cualquier tipo de incidente. Se trata de algo imprescindible y su elección puede condicionar el futuro del conductor y su vehículo.

Cuando se aproxima la fecha de hacer una renovación contractual, formalizar un cambio de compañía o hacer una primera contratación, pueden surgir algunas dudas. Por eso, a continuación te vamos a ofrecer algunos consejos para que tengas en cuenta aspectos imprescindibles en tu seguro. ¡Presta atención!

La importancia de la búsqueda activa

En el mercado puedes acceder a diferentes productos procedentes de diferentes aseguradoras. El seguro de coche del RACC es una muy buena opción ya que es una compañía con la que podrás contar sea cual sea la circunstancia.

Las condiciones de contratación y las coberturas que ofrece cada seguro pueden variar por lo que es recomendable contar con varias referencias y analizarlas tanto como sea posible. Contacta con empresas especializadas para solicitar información y presupuesto.

Además, en la red también puedes acceder a comparadores online que proporcionan una selección de productos en cuestión de segundos.

Haz un análisis integral

El nivel de protección que proporcione tu seguro podrá variar dependiendo de cuáles sean sus garantías. Esto de hecho, es un factor que influye en el precio de contratación. Para identificar cuál es el producto que mejor se adapta a tus necesidades será crucial que analices tu contexto y respondas a algunas preguntas básicas. Por ejemplo, ¿tu coche pernocta al aire libre (siendo más vulnerable a robos y ataques) o en el interior de un garaje? ¿Lo utilizas a diario o sólo en momentos puntuales? ¿Qué grado de protección estás buscando: A todo riesgo o a terceros?

Responder con claridad a estas cuestiones te ayudará a identificar la alternativa más apropiada.

Presta atención a las fechas de renovación

¿Has detectado una oferta más económica en otra compañía? Si deseas cambiar de aseguradora es importante que tengas en cuenta que deberás respetar un tiempo de margen establecido por ley. Para poder anular tu póliza deberás hacerlo con 30 días de antelación. Echa un vistazo a tu contrato anual y presta atención a la fecha límite. Ten en cuenta que si el plazo establecido por ley se pasa la compañía procederá a renovar automáticamente el seguro y deberás permanecer un año más con ellos por ley.

Mantente al día de las nuevas promociones

En el mercado de los seguros hay una competencia cada vez mayor por lo que son habituales las ofertas y rebajas durante períodos específicos. Mantenerte al tanto de las nuevas promociones puede ser una oportunidad para encontrar productos adaptados a tus necesidades y con precios muy competitivos. Ten en cuenta esto antes de decantarte por alguna aseguradora, es probable que exista alguna promoción especial en el mercado que te pueda interesar.

Cancela tu póliza

Obtener reducciones una vez se ha contratado un seguro es bastante difícil. No obstante, del mismo modo que ocurre en otros sectores, la cancelación del servicio puede dar pie a la negociación de las condiciones contractuales. Si cuentas con un buen historial como cliente con tu aseguradora y has decidido que no quieres continuar pagando un precio que consideras elevado ponte en contacto con ellos e informales de tus intenciones de darte de baja. Es muy probable que te ofrezcan alguna alternativa, aunque debes tener en cuenta que esto puede suponer la pérdida de ciertas bonificaciones.

Evita los fraccionamientos

La gran mayoría de clientes tiende a optar por el fraccionamiento de los pagos. Es probable que esta forma de pago proporcione cierta comodidad. Sin embargo, también lleva asociados algunos gastos complementarios en concepto de intereses o comisiones. Si es posible, opta por saldar el pago de una única vez. Te sorprenderás de la cantidad de dinero que se puede ahorrar evitando el fraccionamiento de pagos (incluyendo la contratación de seguros).

Busca reducciones en tu aseguradora

¿Has contratado con anterioridad algún otro tipo de seguro? Si en la actualidad cuentas con algún seguro (de vida, hogar, otros vehículos), sería conveniente que contactes con tu aseguradora. Existen altas probabilidades de que te ofrezcan una reducción o algún tipo de ventaja competitiva por contratar más de una póliza.

Lee bien el contrato

Antes de contratar cualquier tipo de servicio es conveniente recibir asesoramiento pormenorizado. Aunque a la hora de contratar un seguro de coche el responsable de ventas te resumirá las condiciones de contratación debes prestar atención al contrato. Es muy probable que durante su exposición incide con mayor insistencia en los beneficios del contrato y tienda a opacar aquellos aspectos que no son tan positivos. En realidad, en esto consiste el marketing. Ten esto presente y no firmes ningún tipo de documento hasta que tengas la seguridad de haber comprendido correctamente todos los pormenores y es el producto que mejor se adapta a tus necesidades.