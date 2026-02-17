Una conductora novel se sale de una rotonda y termina sobre el césped de un colegio en Algeciras

La conductora perdió el control del vehículo al tomar la rotonda, se subió a la acera, atravesó una acequia y terminó su recorrido sobre el césped que bordea el Colegio Mediterráneo.

A la rotonda de la ceiba de Algeciras no le falta fama. Lo que sí le faltaba, quizá, era un aterrizaje inesperado sobre el césped escolar. Una conductora novel, con la inconfundible “L” verde aún pegada al parabrisas trasero —esa declaración pública de humildad y aprendizaje—, protagonizó este martes, 17 de febrero, un aparatoso incidente en el nudo que enlaza la Avenida de Italia con la Carretera del Rinconcillo y la Carretera de Málaga.

Ocurrió poco después de las nueve de la mañana, cuando el tráfico empieza a desperezarse del todo y los niños ya han cruzado la frontera invisible que separa la calle del aula. Por causas que se desconocen, la conductora perdió el control del vehículo al tomar la rotonda, se subió a la acera, atravesó una acequia y terminó su recorrido sobre el césped que bordea el Colegio Mediterráneo.

El coche quedó detenido a escasos metros del muro del centro educativo. Tan cerca que, de haber seguido unos metros más, el susto habría cambiado de categoría. Afortunadamente, todo quedó en un sobresalto con banda sonora de frenazo y en la escena improbable de un turismo aparcado donde normalmente solo pisan balones y mochilas.

La grúa acudió poco después para retirar el vehículo. / Claudio Palma

La grúa acudió poco después para retirar el vehículo, mientras la Policía Local y varios padres, aún en los alrededores tras dejar a sus hijos en clase, observaban la escena con esa mezcla de incredulidad y alivio que solo se activa cuando lo peor, por una vez, no ocurre. No se registraron heridos ni daños de consideración.