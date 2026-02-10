Un conductor triplica la tasa de alcohol permitida y choca contra un camión de la empresa de aguas en Algeciras

La Policía Local de Algeciras ha instruido diligencias, tanto judiciales como administrativas, contra el conductor de un turismo que colisionó contra un camión de la Empresa Municipal de Aguas de Algeciras (Emalgesa) y arrojó un resultado positivo en el test de alcoholemia que triplicaba los valores permitidos por ley, según ha informado este martes el primer teniente de alcalde y delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz Madrid.

Los hechos se produjeron cuando una patrulla del Cuerpo fue requerida para que se personase en la avenida Virgen del Carmen, a la altura de La Marina, donde se había producido un accidente de circulación, sin que los conductores implicados se pusiesen de acuerdo.

Allí, los agentes comprobaron que se trataba de un turismo BMW y un camión bomba de la empresa municipal, ofreciendo a ambos conductores ayuda para redactar el parte amistoso, momento en el que comprobaron que la persona que manejaba el coche presentaba claros síntomas de encontrarse bajo los efectos del alcohol.

Tras realizar las pruebas de alcoholemia pertinentes, el responsable del camión arrojó un resultado de 0.0, mientras que la otra persona dio una medición de 0,77 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, lo que supone una tasa de delito penal.

Por todo ello, el conductor del turismo, de 36 años, nacido en Colombia y vecino de Algeciras, fue denunciado, quedando a la espera de citación judicial una vez se conozca la valoración pericial de los daños causados en el accidente.