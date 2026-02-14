Concluye en Algeciras la I Residencia Artística Estudio Arte 13

Una de las jóvenes participantes en la residencia artística trabaja en su obra

Una decena de jóvenes han culminado en Algeciras la I Residencia Artística Estudio Arte 13, una experiencia novedosa que busca el impulso y desarrollado de talento con el asesoramiento de la docente y artista algecireña Sonia Madrid Leal, con la colaboración de la Escuela de Arte de la ciudad.

Esta iniciativa pionera se ha realizado durante los últimos cuatro meses, tiempo en el que los participantes han podido aprender recursos pictóricos y servirse de esta plataforma para desarrollar sus proyectos personales.

Los residentes han contado con acceso a las instalaciones de Estudio Arte 13 y una ayuda económica para los gastos en material de pintura. El programa no solo ha buscado fomentar la técnica individual, sino desarrollar su identidad artística y su creatividad así como crear una red de colaboración entre el talento joven y el tejido empresarial local a través de un innovador modelo de micro-mecenazgo.

Sonia Madrid, directora del estudio, con más de 30 años de experiencia, ha expresado su profunda satisfacción por los resultados obtenidos: "Ver la evolución de estos jóvenes ha sido inspirador. El objetivo era combinar la pasión por el arte con la experimentación, y podemos afirmar que el Campo de Gibraltar cuenta con una cantera de artistas plásticos con una voz propia y un futuro brillante".

La selección de participantes, realizada con la participación de la Escuela de Arte de Algeciras, ha dado como resultado una colección heterogénea que abarca desde el acrílico sobre lienzo hasta la técnica mixta y la tinta china.

Como parte del compromiso de visibilidad, las obras creadas durante la residencia serán próximamente expuestas en las instalaciones de la Escuela de Arte de Algeciras y otras entidades colaboradoras.