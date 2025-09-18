Una concentración en Algeciras apoya a la flotilla hacia Gaza y protesta contra el bloqueo humanitario por parte de Israel

Una concentración convocada por la Plataforma Campo de Gibraltar con Palestina frente a la oficina de Coordinación de la Administración General del Estado en Algeciras ha mostrado este jueves su solidaridad con la flotilla que se dirige a Gaza para romper el bloqueo de la ayuda humanitaria y denunciar lo que consideran un genocidio en la región.

La convocatoria coincidió con el vencimiento del plazo de la resolución emitida el 18 de septiembre de 2024 por Naciones Unidas en la que instaba al Estado de Israel a retirarse de los territorios ocupados de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este en un plazo máximo de 12 meses. Por este motivo, la concentración también sirvió como acto de protesta ante la falta de cumplimiento de dicha resolución.

El texto, no vinculante jurídicamente y preparado por Palestina, se basa en una opinión consultiva que la Corte Internacional de Justicia emitió en julio y en la que subrayó que la presencia continuada de Israel en el Territorio Palestino Ocupado es ilegal y que Israel tiene la obligación de cesar de inmediato cualquier nueva actividad de asentamiento, y de evacuar a todos los colonos del Territorio Palestino Ocupado.

La Plataforma hizo un llamamiento a la ciudadanía, colectivos sociales, partidos políticos y Ayuntamientos para participar en la concentración y expresar su solidaridad con el pueblo palestino. Según denunciaron, las últimas horas habían sido especialmente críticas, tras el inicio de una ofensiva militar israelí en la ciudad de Gaza.

La jornada reunió a vecinos y activistas que, con pancartas y cánticos, exigieron el fin del bloqueo humanitario y la protección de los derechos del pueblo palestino, reafirmando su apoyo a la flotilla que busca llevar ayuda a la Franja de Gaza.