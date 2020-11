El comercio de Algeciras adapta su horario a las nuevas restricciones de la Junta

El comercio de Algeciras adaptará sus horarios a partir de este martes para adaptarse a las nuevas restricciones establecidas por la Junta de Andalucía, que obliga al cierre de las actividades consideradas no esenciales a las 18:00. De esta manera, los establecimientos adheridos a la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Algeciras (Apymeal) tendrán un horario ininterrumpido de 10:00 a 18:00, mientras que la Asociación Comercio Tradicional Casco Histórico ha decidido que abrirán por la mañana, cerrarán a la hora del almuerzo y volverán a abrir de 16:00 a 18:00.

La presidenta de Apymeal, Paca Ríos, afirma que las medidas adoptadas por la Junta son "un nuevo varapalo para nuestras empresas". "Sin embrago, creemos que vamos a salir más reforzados que nunca de esta situación, y para ello la primera medida que se ha adoptado, consensuada con nuestros asociados, es la apertura de nuestros comercios no esenciales, bares y restaurantes de 10:00 a 18:00", indica la responsable del colectivo.

"Nuestros establecimientos son unos de los mejores sitios donde venir a hacer las compras y tomar una cerveza o comer, porque cumplimos con todas las normativas sobre la Covid a rajatabla en cuanto al aforo desinfección y distanciamiento", destaca Ríos.

"Tenemos que ser más consecuentes con lo que estamos viviendo, informar a nuestro entorno si cogemos el Covid y respetar la cuarentena aún siendo asintomático y no pasearnos como si nada porque puedes ser asintomático pero a otra persona se le puede provocar la muerte", indica la presidenta de Apymeal.

Paca Ríos lamenta la falta de ayudas aparejadas a estas restricciones. "Los políticos tendrían que ponerse por unos minutos en nuestras carnes y analizar cómo serían sus vidas sin ingresos mensuales. No nos podemos seguir endeudando con los ICO y ERTE que sigan anunciando, necesitamos cosas reales como en otros países y que no distingan entre esenciales y no. Todos somos esenciales desde el momento que dependemos de ellos tantas y tantas familias", destaca la representante de la asociación.

Francisco Soto, presidente de la asociación que engloba al comercio desde la calle General Castaños hasta el paseo Río de la Miel, lamenta la restricción de horarios y el hecho de que no puedan acudir clientes de otros municipios. "Aquí viene a comprar gente de otros municipios de la comarca e incluso de fuera, como Alcalá. Vamos a tener pérdidas y echamos en falta que estas medidas vengan de la mano de alguna ayuda en la rebaja de impuestos", indica Soto.

Establecimientos de hostelería asociados a esta entidad han optado por abrir los domingos. "Tendrán que adaptar los horarios de su personal, pero al menos podrán aprovechar que la gente no puede salir del municipio", indica el responsable del colectivo.

Soto ha hecho hincapié en que todos los comercios asociados cumplen a rajatabla las medidas higiénico-sanitarias establecidas.