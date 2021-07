El Ayuntamiento de Algeciras prepara la contratación de 17 conserjes para los colegios públicos de Infantil, Primaria y Educación Especial de la ciudad a través de un Plan de Empleo de la Diputación Provincial que prevé ponerse en marcha en septiembre, coincidiendo con la vuelta del alumnado.

El Ayuntamiento sostiene así que se mantendrá la continuidad en esta prestación necesaria para el funcionamiento de los centros tras las dudas expresadas este lunes por las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ampa).

El colectivo de padres registró el 1 de julio un escrito en el Consistorio solicitando garantías de que todos los colegios contarían con conserjes a partir del próximo curso y aseguró en el arranque de esta semana que el Consistorio sopesaba "no contratar a personal el próximo curso" para cubrir este servicio de competencia municipal. Algo que desde el Ayuntamiento se niega.

Las entrevistas para la selección de los beneficiarios del Plan de Empleo, han añadido desde la entidad municipal, se efectuarán durante el mes de agosto. A su vez, el Ayuntamiento de Algeciras ha asegurado a Europa Sur que además de garantizar este servicio, la entidad local mantendrá durante el curso 2021/2022 el refuerzo de limpieza de la empresa municipal Algesa en prevención de la Covid-19 con los mismos medios que este año.

El colectivo de padres apuntaba que el Ayuntamiento sopesaba prescindir de esta figura, que en los últimos años se ha cubierto con contrataciones temporales a través de los planes de empleo de la Junta de Andalucía, alegando ahora "supuestas incompatibilidades con Hacienda".

"Se trata de una competencia municipal, claramente establecida, al igual que el mantenimiento y la limpieza tal y como se hace en el resto de colegios de la comarca y Andalucía. Sin embargo, los directores de los centros nos trasladaron que en abril en una reunión con el alcalde, éste les comentó que no habría más contrataciones para el próximo curso por supuestas trabas con Hacienda", ha asegurado María Díaz, portavoz de las asociaciones de padres de la ciudad.

De los 25 centros públicos de la ciudad (tres de Infantil, 21 de Infantil y Primaria y uno de Educación Especial), solo ocho de Infantil y Primaria tienen un conserje vinculado con contrato indefinido a la plantilla del Ayuntamiento, según las Ampa. "Y de esos ocho, dos se van a jubilar", han agregado. El resto ha estado contratado hasta el pasado 30 de junio por planes de la Junta. "Planes que ahora no se van a renovar por parte de la Junta. Los centros no se pueden quedar sin esa figura el próximo curso. No puede ser suplida por miembros del equipo directivo o profesores rotando. Un conserje tiene muchas funciones además de controlar el acceso en horas lectivas", han expresado.

El Ayuntamiento ha replicado a estos comentarios por parte de Díaz que la reunión entre el alcalde y los directores de los centros del pasado abril se produjo precisamente porque el Plan de Empleo por el que los conserjes fueron contratados en septiembre de 2020 llegaba a su fin sin cubrir todo el curso. "Entonces, se buscó una alternativa legal para prorrogar esos contratos en las últimas semanas hasta el 30 de junio. El Ayuntamiento no puede contratar directamente a personal por la tasa de reposición cero del Ministerio de Hacienda, pero busca fórmulas para que se puedan mantener los empleos y el servicio, como ha sido este caso", han zanjado fuentes municipales para dar por satisfecha la demanda de los padres.

Los colectivos de padres presentaron el escrito para reclamar una solución antes de que comience el próximo curso (para lo que faltan dos meses). "Confiamos en que se resuelva. Pero nos consta que a los directores les dijeron que no, aunque nosotros no nos hemos reunido directamente con el Ayuntamiento", reconocían antes de conocerse la réplica del Ayuntamiento.

En el documento, el colectivo reclama que se mantengan los conserjes municipales "con el fin de mantener y salvaguardar la integridad de un alumnado que por su edad y vulnerabilidad debe ser protegido por todos los que intervenimos en su proceso educativo y formativo".

"Sin la figura del conserje, los centros están desprotegidos ante cualquier situación de peligro que pueda surgir durante las entradas y salidas de los escolares, así comodurante el periodo lectivo de clases. La corresponsabilidad sobre cualquier hecho que pueda producirse en los centros escolares, dependientes en esta materia del Ayuntamiento, por dejación de sus funciones y ante la petición expresa por parte de la direcciones escolares del nombramiento de conserjes que eviten cualquier acción que perturbe la convivencia, por negligencia en la contratación de este personal imprescindible para la vigilancia de los centros escolares, sería compartida por la dirección de los centros escolares y el titular de la alcaldía en el Ayuntamiento que tiene que velar por la seguridad de los mismos", advertían en la instancia presentada y dirigida al alcalde, José Ignacio Landaluce.

El escrito también ha sido remitido a la delegación territorial y a la Consejería de Educación "para exponerles lo que sucede". Igualmente, los padres apuntan que el colectivo de directores también se ha dirigido a las diferentes administraciones.