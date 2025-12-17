El Colegio San José Virgen de la Palma de Algeciras recibe el reconocimiento a la calidad de los proyectos Erasmus+ 2025

María del Pilar Ramón, la alumna del San José Virgen de la Palma que ha recogido el galardón.

Premio para un centro educativo de Algeciras. El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) ha otorgado al Colegio FEC San José Virgen de la Palma el reconocimiento a la calidad de los proyectos Erasmus+ 2025 en la modalidad de Formación Profesional.

La entrega de este galardón se ha celebrado en el marco de la Jornada Anual de Difusión Erasmus+ 2025, un evento nacional que destaca los logros del programa en todos los sectores educativos, visibilizando buenas prácticas y testimonios. La cita ha tenido lugar este miércoles en el Teatro Real de Madrid, donde se han entregado los galardones EITA 2025 y el Sello Europeo de las Lenguas.

En representación del Colegio FEC San José Virgen de la Palma, ha recogido el galardón María del Pilar Román Alavés, alumna del Ciclo Formativo de Gestión Administrativa, quien participó en una movilidad de larga duración ErasmusPro en Florencia. También ha asistido al acto, Juan Rodríguez, responsable de los Proyectos Erasmus+ de Fundación Educación Católica, entidad titular del colegio.

La Fundación Educación Católica cuenta actualmente con 11 acreditaciones Erasmus+: 10 en educación escolar y 1 en Formación Profesional, además de proyectos activos en otros centros. Esta distinción reafirma la apuesta de la Fundación por una educación conectada con Europa, fomentando la internacionalización, la mejora continua y el futuro profesional de su alumnado.