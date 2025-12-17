El Colegio Los Pinos comparte la magia de los Jaritos con la planta de Pediatría del Hospital Punta de Europa

El Colegio Los Pinos de Algeciras ha entregado este miércoles del mural de historias de los Jaritos destinado a la planta de Pediatría del Hospital Universitario Punta de Europa, una iniciativa solidaria con la que el centro educativo quiso acompañar y transmitir ánimo a los niños hospitalizados durante las fiestas navideñas.

El acto ha tenido lugar en el propio colegio con la asistencia de Sofía Lozano Gil, vocal de la comisión de humanización del Hospital Punta de Europa; Gema Vilches Zaldúa, profesora del aula hospitalaria; y Miriam García Otero, supervisora de cuidados de enfermería de Pediatría y vicepresidenta de la comisión de humanización del hospital algecireño.

En el Jardín Mediterráneo del Colegio Los Pinos viven, desde siempre, unos pequeños personajes del tamaño de un yogur llamados Jaritos. Estos seres imaginarios forman parte del universo educativo del centro desde la etapa de Educación Infantil y protagonizan historias en las que cuidan los bosques, ayudan a que las bellotas enraícen y velan por el buen curso de las aguas de lluvia. Sus aventuras acompañan a los alumnos del colegio desde sus primeros años de escolarización.

La iniciativa de trasladar estas historias al hospital partió de la propuesta de una enfermera del Hospital Punta de Europa, que fue transmitida a uno de los profesores del centro. A partir de ahí, y como ocurre con las grandes ideas, el proyecto fue creciendo hasta materializarse en una propuesta compleja y profundamente humana.

Un grupo de maestras del Colegio Los Pinos diseñó y elaboró un mural de tres metros cuadrados, en el que se reprodujo, íntegramente en fieltro, la aldea de Villa Jaritos de la Frontera, inspirada en la que existe en el Jardín Mediterráneo del colegio. El mural incorpora centenares de hojas de árboles autóctonos cosidas una a una, iluminación ambiental mediante luces LED, un código QR que permite descargar doce cuentos protagonizados por los Jaritos -ambientados en pueblos y montes de la comarca y dirigidos a los niños ingresados-, así como un buzón con cartas escritas por los alumnos para transmitir apoyo, cariño y cercanía a los pequeños pacientes.

La iniciativa contempló además una extensión hacia el área de Geriatría del hospital, a través de una serie de escritos dirigidos a los pacientes mayores, con la misma intención de hacerles llegar mensajes de ánimo, gestionados por los profesionales sanitarios según las necesidades de cada momento.