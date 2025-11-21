El Colegio Los Pinos celebra la 49ª Feria del Libro con una semana repleta de actividades y descuentos

La inauguración de la Feria del Libro del Colegio Los Pinos del año pasado.

El Colegio Los Pinos de Algeciras celebrará del 24 al 27 de noviembre a la 49ª edición de su Feria del Libro, una cita esencial en el calendario educativo del centro y cuyo objetivo es fomentar la lectura entre el alumnado y acercar la literatura a toda la comunidad escolar.

La próxima semana todos los estudiantes visitarán por cursos la exposición organizada junto a la librería La Caléndula, donde podrán descubrir clásicos adaptados por edades y las últimas novedades editoriales. Durante estos días, las familias podrán beneficiarse de descuentos de hasta un 20%, gracias al 10% ofrecido por la librería y otro 10% adicional para los socios de la AMPA.

La feria viene acompañada de un completo programa de actividades paralelas: talleres, cuentacuentos, encuentros y presentaciones literarias. Entre los participantes destacan Miguel Vega, Juan Luis Otero, Esther Oñate, María Rivas, Celeste Lozano, Juan Caba, Steward Mundini, María de Grandy, Pedro Delgado, Juan Emilio Ríos, Nuria Ruiz y Salvador Marcet, quienes dinamizarán la semana con propuestas adaptadas a las distintas etapas educativas.

Durante la mañana del lunes 24 se llevará a cabo el acto inaugural, en el que se entregarán los premios del concurso de postales de Navidad y se presentarán las novedades literarias creadas dentro de la propia comunidad del colegio.

Participarán Francisco López, que esta semana ha presentado su nuevo libro sobre la historia y la gestión del Colegio Los Pinos, y la alumna de Bachillerato Patricia Forte, autora de una novela juvenil que presentará ante sus compañeros.

El acto estará presidido por el director del centro, Ángel Sáez Rodríguez, quien aprovechará la ocasión para presentar la reedición de su novela Como el viento de Levante, cuya presentación pública tendrá lugar el próximo martes 25 en el Centro Documental José Luis Cano, a las 19:00.

La organización de esta edición cuenta con la colaboración activa de la Asociación de Madres y Padres del Alumnado, que ha participado en la preparación y desarrollo de las actividades.