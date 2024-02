El COAC de Algeciras reúne en su final a ocho agrupaciones

El teatro municipal Florida acoge este jueves, a partir de las nueve de la noche, una nueva final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC). Cuatro chirigotas, de ellas dos de Algeciras, una de Los Barrios y otra de San Roque, y cuatro comparsas, tres de Algeciras y una de Tarifa, competirán por los premios.

Las finalistas son en chirigotas Sintrón ni son, No le doy más vueltas que me caliento, Las mediogrammys y Este año me toca a mí. Las comparsas son La Galiadilla, La Huella, El Paraíso del Momo y El Cielito de los cómicos.

Todo concurso tiene su debate, grande o pequeño, y este también. En las quinielas entre aficionados figuraba con plaza en la final la chirigota Los Fernando I, la de Los pibes, dedicada a Fernando Lozano El Pavo, pero ya más difícil resulta acertar en lugar de cuál de las finalmente elegidas. En las calles se podrán escuchar a todas a lo largo del inminente fin de semana, incluidas las cinco agrupaciones algecireñas que no han alcanzado la gran final.

Organizadas según el orden de actuación en la última sesión que tendrá el COAC de Algeciras, los que siguen son algunos detalles que dejaron las ocho agrupaciones seleccionadas en su paso por semifinales, analizadas solo sus presentaciones, pasodobles y cuplés que han interpretado:

1ª. El paraíso del Momo

La comparsa del algecireño Juanan (Juan Antonio Pozo Acuña), que comparte autoría con Cristina Martín, ya dejó buen sabor de boca en su paso por el COAC del Teatro Falla de Cádiz. El tipo es de Dios Momo con toque arlequinado y fantasías marineras. Revindican su tierra, “la tierra donde vivo es mi paraíso, que sea una calle, una mujer, una madre, los marineros…”.

Su primer pasodoble en su pase por la tercera semifinal lo dedicaron a la educación actual de los niños y jóvenes, tan pegada a las nuevas tecnologías: “Los niños necesitan el calor de un amigo, o de las calles, el perdón y el castigo para que se sientan vivos..., porque el tiempo se marcha para no volver”.

En el segundo hablaron de Algeciras y su poco cuidado de la fiesta del carnaval: “Algeciras es especial para lo bueno y lo malo, por eso este carnaval no prospera ni avanza, seis chirigotas y cuatro comparsas… son las que mantienen vivo nuestros carnavales, mientras el pueblo juega con fiestas de fuera como el Entremares”. Dejaron al final sobre el escenario regalo incluido en forma de un cuadro carnavalero para que el Ayuntamiento lo cuelgue en los pasillos del Florida, donde no hay ni uno referido a la fiesta carnestolenda.

En los cuplés repitieron los que cantaron en preliminares en el Falla, uno al animalismo y otro al mal rollo en la familia Real, rematando con su estribillo: “Que cantando carnavales mi tierra espanta sus males y se convierte en eterno”.

2ª Este año me toca a mí

Los algecireños Francisco Luque El Peco y Fernando Estudillo, juntos desde 2016, apuntan de nuevo con su chirigota a lo más alto. Conectan muy bien con el público, con el que acude al teatro y con el que está atento a las coplas de carnaval a través de las redes sociales. El año pasado le tocó soportar la imitación al alcalde, José Ignacio Landaluce, y este año es el turno de su delegada de Feria y Fiestas, Juana Cid.

La música de Rafaela Carrá pone ritmo a la presentación: “Desde esta noche cambiará mi vida..., en Feria y Fiestas llevo doce años y me he llevado muchos desengaños..., con el alcalde estoy yo enfadada y por eso saco esta comparsa para decirle toda la verdad”.

Primer pasodoble dedicado al investigador algecireño Asier Unciti, “ese chaval que no llena teatros ni auditorios, no tienes un premio porque no eres importante, porque no cantas ni a ti te aplaude nadie, solo tu laboratorio”. El segundo, entrañable, justo y necesario, a Domingo Turrillo Turri, “ni Especial de Pura Cepa ni medalla de La Palma, pero que sepa que para los carnavaleros será siempre nuestro Dios Momo perpetuo”.

Los cuplés dedicados a “vivencias” de Juana Cid, ya sea comprando un picardías o dando las campanadas de fin de año. El estribillo lo rematan, a cuenta de que tantas entidades le piden subvenciones a la delegada de Feria y Fiestas, proponiendo apodo para la concejala como “Juana la del Cofidis”.

El tipo está cuidado, muy cuidado, entre otras cosas porque la peluca no se suelta.

3ª La Galiadilla

La primera semifinal del COAC algecireño ha terminado siendo la sesión en la que participaron un mayor número de agrupaciones que han terminado la final. Entre ellas, la comparsa de Alexis y José Luis de la Paz, junto a Álvaro Sancho El Furi, llamada La Galiadilla, de Algeciras. El nombre responde a la fusión de dos universos que comparten parecidos, la Galia de Astérix y Obélix y La Bajadilla.

Los hijos de Pepe de la Paz y El Furi han compuesto una comparsa compacta y muy atractiva. Todo s se sustancia en detalles, como el sonido de la flauta que abre la presentación, que suena de maravilla, allí donde dejan dicho que “el carnaval no es un simple botellón”.

En los pasodobles se revindicaron en su defensa de la tierra que quieren y que defienden “cantando por tus calles como un majareta”, yrindieron homenaje sentido a José Luis Caballero El Largo, carnavalero querido ya fallecido.

En los cuplés fue donde dejaron constancia de lo que hoy es La Bajadilla, que tiene “de tó” - ya sea ferreteria aunque El Pirri esté jubilado, o el récord de más bares por kilómetro cuadrado, farmacia o pollos asados como los del Bizco –o que no tiene, como campo de fútbol, ni cine, ni calle Ancha, ni tanatorio, ni ambulatorio, ni Entremares, ni parque, ni basurero–. Eso sí, cantan ellos en el remate de los cuplés, lo que si tienen en lo más alto del Cerro es “el mejor polen del mundo entero".

4ª Las Mediogrammys

La chirigota sanroqueña vuelve a entrar en la final del COAC de Algeciras, a ritmo discotequero de famosas y famosillas. Es una agrupación que no falla en los concursos de carnaval del Estrecho y del Campo de Gibraltar. En Algeciras han llegado a varias finales en años anteriores con agrupaciones como Los rescatadores, Los rumanos o Pimpinellas de la Bahía.

Esa fidelidad de quince años viniendo al Florida la expresaron en el segundo pasodoble que cantaron en la tercera semifinal. El primero se lo dedicaron al cuidado de los mayores, preguntándose quién cuida del cuidador.

Los cuplés lo utilizaron para hablar del Rey emérito, con cameo de Corina incluido, y otro despacito, por aquello de los cortes de agua que han sufrido, que no dan para sudar mucho porque la higiene se resiente.

5ª El cielito de los cómicos.

Bien puede decirse que este año la categoría de comparsas es la que concita un punto más de competencia por el nivel de las agrupaciones. La algecireña dirigida por Manolo Calderón y José María Durán El Rizo honra a Juani, gran chirigotero, uno de los miembros más recordados de la famosa Cine Cómico que conquistó un día el Falla gaditano y los corazones de tantos amantes del carnaval.

Arrancaron con una de las presentaciones más redondas de las hechas en los días de semifinales, rematada con su dedicatoria: “Mi compadre va por usted”.

Primer pasodoble dedicado también a Juani, “al más grande carnavalero que ha habido aquí”, y el segundo a otros otros cinco compañeros que también engrandecieron el carnaval algecireño dando forma al cuarteto de Algeciras que triunfó en el Falla hace 22 años: Ramón López, José Rebolo, Saavedra, Carlos Naranjo y el Peco.

Juani, eso sí, llena toda la actuación, a partir del tipo de Cantinflas que hizo tan famoso. “Mi amigo el chirigotero tenía tanto arte que hasta las puertas del cielo llegó haciendo pasacalles”, rematan en el estribillo de los cuplés.

6ª No me des más vueltas que me caliento

La chirigota del algecireño Agustín Carlos González El Tini hace saltar las alarmas del teatro por el humo de los pollos asándose. No es una figuración, sino verdad absoluta. El ruido de la alarma jalona la presentación de estos trabajadores de la venta de pollos asados.

Pasaron por el COAC de Cádiz, y las crónicas señalan que vuelven a la senda por la que alcanzaron reconocimientos en 2012.

Pasodobles dedicados, el primero a la mujer y dueña, junto a Fernando, de la pollería, en modo de elegía, y el segundo a revindicar lo que cuesta sacar la chirigota al escenario y a las calles. En los cuplés mezclan critica local y gracia por partes iguales. Uno y otro cuplé no se entienden si no se cantan juntos, porque ambos hacen secuencia. Es la historieta en El Rinconcillo llevando un pedido, perdido el repartidor con tantas calles cortadas, hasta que el pollo, harto, le dijo al motorista que le estaba dando más vueltas por el barrio que las que le habían dado en la pollería. No contento el cliente, pide otro pollo días después. Las calles siguen cortadas: “No llame al de la motillo que te lo acerco yo andando”.

7ª La Huella

La comparsa La Huella, de Tarifa, dejan ídem en el Florida. Pasaron por Cádiz este año, después de su última comparecencia, en el concurso de 2020. Se quedaron en el corte. Su tipo representa las señales que dejan los seres humanos y las sociedades y pueblos que existen a lo largo de la historia. La dirección es de Juan Francisco Cádiz Vaca.

En el primer pasodoble elogian la recompensa del esfuerzo del “hijo de padre trabajador que en el colegio nada le faltó, con sus libros gratis, siendo universitario pasaba el verano estudiando y currando…. El segundo pasadoble es una llamada de atención a los habitantes del Campo de Gibraltar y a quienes nos gobiernan desde Madrid y desde Sevilla, principalmente: “Mientras se gastan las balas, nuestra comarca se muere. Malgastamos el grito en coplas que nada mueven.. Desmantelan un hospital Punta Europa... Dime quien nos puede explicar por qué no hay desdoble de la Nacional… Vamos a defender nuestro Campo de Gibraltar….A ver si algún día la lucha levanta y despierta a mi comarca”.

8ª Sintrón ni Son

De Los Barrios vienen estos señores mayores, algo verdes, apuntados a una academia de baile, sin dejar de lado su sillita para aguantar los cansancios del traqueteo. Muy metidos en el tipo, han ganado el concurso de Los Barrios, junto al Paraíso del Momo. Practican la bachata, el merengue y la salsa, “que son los bailes que están de moda”, “esa gente que está entre los ochenta y la muerte”, según su monitora.

En el primer pasodoble piden cambiar formas de actuar de algunos en el carnaval: “Y qué más da que mi chirigota sea de Algeciras, de La Línea o de Aranjuez.. que más dará que la directora sea una mujer… si lo importante es que en esta tierra haya carnaval. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, respetar al compañero, y lograr que este carnaval vuelva a la calle de nuevo”. El segundo pasodoble es más sensible con las personas mayores.

Interpretan en su pase de seminifinales cupletinas, que vienen a ser tres cuplés cortos, con Rubiales y su beso no consentido, y a ellos mismos, más amantes “de la salsa con medio kilo de pan moreno”.